Розкішне життя завгоспу СБУ: елітні будинки та мільйонні доходи, оновлено (відео)

Маєток зареєстровано на тещу

Голова Департаменту господарського забезпечення СБУ Андрій Падалка нещодавно оселився у котеджному містечку біля столиці Green Hills. Маєтки там коштують щонайменше півмільйона доларів.

Розслідування його прибутків провело видання Нromadske.ua. ДХО СБУ, який очолює Падалка, займається речовим та продовольчим забезпеченням СБУ, закупівлею транспорту для неї, а під час війни — також закупівлею озброєння та військового обладнання.

У відкритому доступі до декларацій Андрія Падалки немає. Проте розслідувачі змогли отримати одну з них. Станом на 2020 рік, перед звільненням із ДФС, він задекларував власну квартиру на 55 квадратів, придбану у 2019-му, 25% квартири на 136 квадратів, куплену у 2018-му, 66% квартиру на 47 квадратів, куплену у 2012-му.

Також він був власником трьох пар годинників загальною вартістю понад 30 тисяч доларів. Падалка задекларував старовинне Євангеліє 1646 року, яке важко точно оцінити. Також він володів Toyota Land Cruiser за більш ніж 2 мільйони гривень, двома причепами та двома човнами. 2020 року тодішній начальник управління безпеки ДФС придбав криптовалюти на 107 тисяч гривень. При цьому його офіційна зарплата за 2019 рік, згідно з декларацією, склала менш як 55 тисяч гривень.

У той же період Падалка зафіксував дохід понад мільйон від реалізації якогось рухомого об’єкта. Також він отримав у подарунок 520 тисяч гривень від свого батька, який раніше завідував складом в одному з медичних закладів ДПСУ.

З того моменту майновий стан чиновника, згідно з публічними реєстрами, значно розширився. У 2020 році він став власником мотоцикла Harley Davidson Softail 2013 випуску. Попри намір продати його за 20 тисяч доларів через рік, транспортний засіб залишається у власності Падалки. У травні 2023 року він також придбав уживану Toyota Land Cruiser, ринкова вартість якої оцінюється приблизно в 15 тисяч доларів.

До свого призначення на посаду керівника департаменту у 2021 році, Падалка придбав розкішний маєток площею 300 квадратних метрів на березі Дніпра у престижному котеджному комплексі Riviera Sunrise. На ділянці в 36 соток розташовані опалювальний басейн, лазня, гараж, елінг для човна, гостьовий будинок, а також прямий вихід до річки. Наразі ця садиба продається на сайті з продажу нерухомості. Оцінюють її у 400 тисяч доларів.

Можливо, причина продажу в тому, що Падалка переїхав до іншого будинку в котеджному містечку Green Hills. У його маєток входить будинок майже на 300 квадратів, ділянка 14 соток із гостьовим будинком ще на 120 метрів. Як сказано в оголошенні про продаж цього будинку, яке, ймовірно, просто забули прибрати з сайту, вартість особняку — 600 тисяч доларів.

Однак цей будинок Падалка зареєстрував не на себе. За даними розслідувачів, він перебуває у стосунках із тезкою першої леді — Оленою Зеленською. Саме на її матір, Ларису Пандей і зареєстрований маєток. У цьому котеджному містечку вона має ще 2 будинки і 4 земельні ділянки.

Інформація про чоловіка Лариси, Джайдіпа Пандея є у реєстрі судових рішень, де його звинувачено у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка. Йдеться про причетність до заволодіння більш як 200 мільйонами гривень державного "Укргазбанку".

За даними слідства, Пандей брав участь у схемі як посібник із внесення до актів наданих послуг свідомо неправдивих відомостей, а також відмивання коштів. Він отримував на власні рахунки державні гроші як ФОП та вносив до актів наданих послуг неправдиві дані. Він був визнаний винним за двома статтями та засуджений до 5 років позбавлення волі. Пандей визнав свою провину та покарання було замінено на один рік випробувального терміну. Однак доки велося слідство, минув термін давності й цей вирок було скасовано.

Журналісти запитали у тещі Падалки, у якої не виявили жодного бізнесу, звідки в неї кошти на дорогу нерухомість. За її словами, вона була куплена на заощадження.

"Цей будинок ми купили, тому що у нас народилася онука, і коли народилася, то вони трохи жили у нас. Я впевнена, що діти повинні жити окремо. У мене були гроші, я продала квартиру, взяла трохи у дочки, у мене були ще з чоловіком заощадження, у нас будинок у цьому ж котеджному містечку, тому ми купили ще для них, щоб діти жили окремо Я вже на пенсії, але у мене чоловік довгий час працював і мав певні прибутки", — розповіла вона.

Сам Андрій Падалка, попри численні спроби журналістів, не хотів спілкуватися з ними. А ось СБУ відповіла, що Олена Зеленська отримала прізвище Падалка та, відповідно, місце у декларації Андрія Падалки. При цьому будинок, який офіційно належить тещі, Падалка задекларувати не встиг.

Коментар СБУ

У Службі безпеки України прокоментували розслідування. За їхньою заявою, співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені законом "Про запобігання корупції".

"Відповідно співробітник СБУ Падалка А.М. вказує у своїх деклараціях дружину Падалку О.С., яка раніше мала прізвище Зеленська, а також їхню дитину та інші дані, як це передбачено законодавством України. Окремо акцентуємо, що журналісти hromadske були поінформовані про це завчасно шляхом письмової відповіді та особистого спілкування з уповноваженими співробітниками СБУ. Втім, попри це, вони декілька разів під час сюжету зазначають, що у Падалки А.М. нібито немає офіційної сім’ї", — йдеться у повідомлені СБУ.

Було наголошено, що будинок, яким володіє Падалка Андрій, знаходиться у садовому товаристві у с. Проців Бориспільського району Київської області та задекларовано належним чином. Падалка отримав право власності на цей будинок ще до призначення на посаду до Департаменту господарського забезпечення СБУ. Будинок виставлений на продаж понад рік тому.

Будинок у котеджному містечку Green Hills Київської області біля с. Віта-Поштова не "оформлений" на матір дружини Падалки Андрія, а справді їй належить. Сім'я матері Падалки О.С. багато років займається підприємницькою діяльністю у галузі фармацевтики, у тому числі на міжнародному рівні.

Падалка Андрій разом із сім'єю почав проживати у будинку поточного року, відповідно цей об'єкт не вказано у декларації за 2023 рік, але інформацію про право користування об'єктами нерухомості співробітники СБУ обов'язково мають відображати у своїй декларації наступного за поточним роком відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Падалка подає декларацію як суб'єкт, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" щороку, починаючи з 2019 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК. Враховуючи повномасштабне вторгнення, у 2023 році було внесено зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Так, відповідно до п. 211 у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб'єктами декларування, у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

У Службі безпеки України також окремо відзначили результати роботи Андрія Падалки як керівника Департаменту господарського забезпечення Служби:

Зміна підходів до організації роботи, завдяки чому вдалося досягнути прозорого та більш ефективного використання бюджетних коштів та їх суттєвої економії.

ДГЗ відновив всі закупівлі через систему Prozorro, що дозволило здійснювати закупівлі матеріально-технічних ресурсів за цінами нижчими, ніж були протягом 2022 року, і зекономити 146 млн грн від очікуваної вартості закупівель (14% виділених бюджетних коштів).

Закупівля спеціалізованого транспорту здійснюється напряму в офіційних імпортерів також через Prozorro. Середня вартість закуплених СБУ транспортних засобів на 7-15% нижча ніж аналогічні позиції, закуплені іншими безпековими та правоохоронними органами. Орієнтовна економія бюджетних коштів сягає понад 20 млн. грн.

ДГЗ наразі здійснює закупівлі паливо-мастильних матеріалів в середньому на 20% нижче їхньої ринкової ціни. Так, вартість закуплених дизелю і бензину марки "А95" становить: у 2024 році – 43,75 грн/літр, у 2023 році – 41 грн/літр.

Окрім поточної господарської діяльності, ДГЗ зосередився на переоснащенні підрозділів Служби новітніми зразками озброєння за стандартами НАТО.

На початку 2024 року СБУ вперше у своїй практиці самостійно ініціювала перевірку фінансово-господарської діяльності своїх підрозділів з боку Державної аудиторської служби. За її результатами було виявлено окремі недоліки, а двоє колишніх посадовців ДГЗ отримали обґрунтовані підозри.

Як повідомляв "Телеграф", топчиновники департаменту відомчого контролю та безпеки Державної митної служби "обклали даниною" керівників регіональних митниць. За це вони обіцяли не створювати штучних проблем у професійній діяльності.