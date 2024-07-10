СБУ затримала на хабарі великих чиновників Держмитниці: вони мали боротися з корупцією (фото)

Трьом чиновникам світить 10 років

Топчиновники департаменту відомчого контролю та безпеки Державної митної служби "обклали даниною" керівників регіональних митниць. За це вони обіцяли не створювати штучних проблем у професійній діяльності.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора. За їх даними, йдеться про директора зазначеного департаменту, його заступника та заступника керівника однієї з регіональних митниць.

Слідчі встановили, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з місцевих митниць, обіцяючи не перешкоджати їхній діяльності та заплющувати очі на службові порушення. Документація фактів тривала майже рік, за який було зафіксовано щонайменше 8 фактів одержання хабарів.

Трьом затриманим готується підозра щодо статей про отримання неправомірної вигоди, а також про пропозицію неправомірної вигоди. За другою статтею також готується підозра ще одній керівниці регіональної митниці.

"Наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів. Слідчі дії спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Іронічно, але саме цей відділ мав боротися з проявами корупції, проте натомість його начальник створив масштабну корупційну схему.

Як повідомлялося раніше, співробітники СБУ також прийшли з візитом до заступника голови податкової Києва Дмитра Нефьодова. Він раніше відповідав за відшкодування ПДВ та акциз.