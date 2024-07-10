Роскошная жизнь завхоза СБУ: элитные дома и миллионные доходы, обновлено (видео)

Имение зарегистрировано на тещу

Глава Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Андрей Падалка недавно поселился в коттеджном городке около столицы Green Hills. Поместья там стоят не менее полумиллиона долларов.

Расследование его доходов провело издание Нromadske.ua. ДХО СБУ, который возглавляет Падалка, занимается вещевым и продовольственным обеспечением СБУ, закупкой транспорта для нее, а во время войны — также закупкой вооружения и военного оборудования.

В открытом доступе деклараций Андрея Падалки нет. Однако расследователи смогли получить одну из них. По состоянию на 2020 год, перед увольнением из ГФС, он задекларировал собственную квартиру на 55 квадратов, приобретенную в 2019-м, 25% квартиры на 136 квадратов, купленной в 2018-м, 66% квартиры на 47 квадратов, купленной в 2012-м.

Также он был владельцем трех пар часов общей стоимостью более 30 тысяч долларов. Падалка задекларировал старинное Евангелие 1646 года, которое трудно точно оценить. Также он владел Toyota Land Cruiser за более чем 2 миллиона гривен, двумя прицепами и двумя лодки. В 2020 году тогдашний начальник управления безопасности ГФС приобрел криптовалюты на 107 тысяч гривен. При этом его официальная зарплата за 2019 год, согласно декларации, составила менее 55 тысяч гривен.

В тот же период Падалка зафиксировал доход свыше миллиона от реализации некоего движимого объекта. Также он получил в подарок 520 тысяч гривен от своего отца, ранее заведовавшего складом в одном из медицинских учреждений ГПСУ.

С того момента имущественное состояние чиновника, согласно публичным реестрам, значительно расширилось. В 2020 году он стал владельцем мотоцикла Harley Davidson Softail 2013 года выпуска. Несмотря на намерение продать его за 20 тысяч долларов год спустя, транспортное средство остается в собственности Падалки. В мае 2023 года он также приобрел подержанную Toyota Land Cruiser, рыночная стоимость которой оценивается примерно в 15 тысяч долларов.

До своего назначения на пост руководителя департамента в 2021 году, Падалка приобрел роскошное поместье площадью 300 квадратных метров на берегу Днепра в престижном коттеджном комплексе Riviera Sunrise. На участке в 36 соток расположены отапливаемый бассейн, баня, гараж, эллинг для лодки, гостевой дом, а также имеется прямой выход к реке Днепр. Сейчас эта усадьба продается на сайте по продаже недвижимости. Оценивают ее в 400 тысяч долларов.

Возможно, причина продажи в том, что Падалка переехал в другой дом в коттеджном городке Green Hills. В его имение входит дом почти на 300 квадратов, участок 14 соток с гостевым домом еще на 120 метров. Как сказано в объявлении о продаже эт ого дома, который, вероятно, просто забыли убрать с сайта, стоимость особняка — 600 тысяч долларов.

Однако этот дом Падалка зарегистрировал не на себя. По данным расследователей он находится в отношениях с тезкой первой леди — Еленой Зеленской. Именно на ее мать, Ларису Пандей и зарегистрировано имение. В этом коттеджном городке у нее есть еще 2 дома и 4 земельных участка.

Информация о муже Ларисы, Джайдипе Пандее есть в реестре судебных решений, где он обвинен по делу бывшего главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Речь идет о причастности к завладению более чем 200 миллионами гривен государственного "Укргазбанка".

По данным следствия, Пандей участвовал к схеме как пособник по внесению в акты предоставленных услуг заведомо ложных сведений, а также к отмыванию средств. Он получал на собственные счета государственные деньги как ФЛП и вносил в акты предоставленных услуг ложные данные. Он был признан виновным по двум статьям и приговорен к 5 годам лишения свободы. Пандей признал свою вину и наказание было заменено на один год испытательного срока. Однако пока велось следствие, истекли сроки давности и этот приговор был отменен.

Журналисты спросили у тещи Падалки, у которой не обнаружили никакого бизнеса, откуда у нее средства на дорогую недвижимость. По ее словам, она была куплена на сбережения.

"Этот дом мы купили, потому что у нас родилась внучка, и когда родилась, то они немного жили у нас. Я уверена, что дети должны жить отдельно. У меня были деньги, я продала квартиру, взяла немного у дочери, у меня были еще с мужем сбережения, у нас дом в этом же коттеджном городке, поэтому мы купили еще для них, чтобы дети жили отдельно. Я уже на пенсии, но у меня муж долгое время работал и имел определенные доходы", — рассказала Лариса Пандей.

Сам Андрей Падалка, несмотря на многочисленные попытки журналистов, общаться с ними не захотел. А вот СБУ ответила, что Елена Зеленская получила фамилию Падалка и, соответственно, место в декларации Андрея Падалки. При этом дом, который официально принадлежит теще, Падалка задекларировать не успел.

Комментарий СБУ

В Службе безопасности Украины прокомментировали расследование. По их заявлению, сотрудники СБУ соблюдают все предусмотренные действующим законодательством требования финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные законом "О предотвращении коррупции".

"Сотрудник СБУ Падалка А.М. указывает в своих декларациях жену Падалку А.С., которая раньше имела фамилию Зеленская, а также их ребенка и другие данные, как это предусмотрено законодательством Украины. Журналисты hromadske были проинформированы об этом заранее путем письменного ответа и личного общения с уполномоченными сотрудниками СБУ. Впрочем, несмотря на это они несколько раз во время сюжета отмечают, что у Падалки А.М. якобы нет официальной семьи", — отметили в СБУ.

Было отмечено, что дом, которым владеет Падалка Андрей, находится в садовом обществе в с. Процев Бориспольского района Киевской области и задекларирован должным образом. Падалка получил право собственности на этот дом еще до назначения на должность в Департамент хозяйственного обеспечения СБУ. Дом выставлен на продажу больше года назад.

Дом в коттеджном городке Green Hills Киевской области возле с. Вита-Почтовая не "оформлена" на мать жены Падалки Андрея, а действительно ей принадлежит. Семья матери Падалки А.С. много лет занимается предпринимательской деятельностью в области фармацевтики, в том числе на международном уровне.

Падалка Андрей вместе с семьей начал проживать в доме в текущем году, соответственно этот объект не указан в декларации за 2023 год, но информацию о праве пользования объектами недвижимости сотрудники СБУ обязательно должны отражать в своей декларации в следующем за текущем году соответственно к требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Падалка представляет декларацию как субъект, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" ежегодно, начиная с 2019 года путем заполнения на официальном вебсайте НАПК. Учитывая полномасштабное вторжение, в 2023 году были внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Так, в соответствии с п. 211 в открытом доступе не отражаются декларации, поданные субъектами декларирования, в том числе, если соответствующие декларации были поданы до начала прохождения военной службы, назначения на должности.

В Службе безопасности Украины также отдельно отметили результаты работы Андрея Падалки, как руководителя Департамента хозяйственного обеспечения Службы:

Изменение подходов к организации работы, благодаря чему удалось добиться прозрачного и более эффективного использования бюджетных средств и их существенной экономии.

ДХО возобновил все закупки через систему Prozorro, что позволило осуществлять закупки материально-технических ресурсов по ценам ниже, чем было в течение 2022 года, и сэкономить 146 млн. грн от ожидаемой стоимости закупок (14% выделенных бюджетных средств).

Закупка специализированного транспорта осуществляется напрямую у официальных импортеров также через Prozorro. Средняя стоимость закупленных СБУ транспортных средств на 7-15% ниже аналогичных позиций, закупленных другими органами безопасности и правоохранительных органов. Ориентировочная экономия бюджетных средств составляет более 20 млн. грн.

ДХО сейчас осуществляет закупки горюче-смазочных материалов в среднем на 20% ниже их рыночной цены. Стоимость закупленных дизеля и бензина марки "А95" составляет: в 2024 году – 43,75 грн/литр, в 2023 году – 41 грн/литр.

Кроме текущей хозяйственной деятельности, ДХО сосредоточился на переоснащении подразделений Службы новейшими образцами вооружения по стандартам НАТО.

В начале 2024 года СБУ впервые в своей практике самостоятельно инициировала проверку финансово хозяйственной деятельности своих подразделений со стороны Государственной аудиторской службы. По ее результатам были выявлены отдельные недостатки, а двое бывших должностных лиц ДХО получили обоснованные подозрения.

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