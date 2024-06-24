Корупція в НАУ: очільниця вишу розповіла, як борються з хабарями

"Звернення вже направлено до правоохоронних органів", Семенова

Національний авіаційний університет отримав звернення від Громадської організації "Антикорупційний штаб" щодо можливих порушень законодавства з боку співробітників та студентів університету. Штаб є офіційним партнером вишу з питань боротьби з корупцією з травня 2024 року.

У своєму зверненні організація вказує на ймовірну причетність деяких студентів та викладачів до хабарництва. Про це повідомила в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова.

"Звернення вже направлено до правоохоронних органів, а також в університеті розпочато службове розслідування", — зазначила Семенова. — "Якщо ця ситуація дійсно мала місце, то далі НАУ не буде працювати з цими викладачами".

В. о. ректора закликала студентів та викладачів не замовчувати випадки корупції, адже це шкодить не лише репутації університету, але й загалом всій країні.

"Я розумію, що часом повідомити про корупцію складно — це може бути некомфортно і страшно. Але давайте будувати нормальний університет. Хабарі точно в це визначення не вписуються", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві відомий нічний клуб заборгував НАУ понад 2 мільйони. Заклад не лише не платить за оренду, але й використовує значно більшу площу, ніж зазначено у договорі.