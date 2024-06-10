"Законна ціль": у Держдумі РФ лякають новими погрозами щодо F-16

Російський генерал вибухнув погрозами

Голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що винищувачі F-16, які має отримати Україна, а також аеродроми їхнього базування, стануть законною ціллю для Росії. За його словами, претензій не буде до аеродромів за межами України.

Він сказав, що якщо ці винищувачі здійснюватимуть бойові вильоти, то російські окупанти намагатимуться їх вразити. Про це у понеділок, 10 червня, повідомляють росЗМІ.

"Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю. — Ред), а от якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи і аеродроми, на яких вони базуються", — заявив Картаполов.

Він додав, що до аеродромів за межами України не буде претензій, але тільки якщо винищувачі там просто зберігатимуться, а вже звідти їх перевозитимуть в Україну, де оснастять та проведуть технічне обслуговування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не впевнений, що винищувачі F-16 поставлять в Україну цього літа. Також є ймовірність, що про них повідомлять уже за фактом їхньої роботи.