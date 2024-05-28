Коли F-16 буде в Україні? Умєров розповів, із чим є складність

Україна буде рада будь-якій кількості західних винищувачів

Україна розраховує отримати американські винищувачі F-16 "дуже скоро", але не виключені затримки. Щодо кількості літаків, то її не розкривають.

Подробиці про постачання F-16 озвучив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters. З його слів, Сили оборони розраховують на військову допомогу від союзників, але й виробництво озброєння всередині країни продовжує зростати.

Рустем Умєров зазначив, що західна допомога продовжує прибувати до України із запізненням, а це негативно впливає на ситуацію на фронті. Україна має намір звільнити всю свою територію до кордонів 1991 року, але головне завдання на найближчі місяці — утримати оборонні лінії та подавити ворога на суші, повітрі та воді.

Для цього Україні потрібні винищувачі F-16, які наша країна розраховує отримати "дуже дуже скоро", зазначив глава Міноборони. Кількість для України не принципова, але чим більше, тим краще.

"Нам потрібно стільки (F-16 – ред.), скільки ми можемо отримати. На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу, пілотів. Ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування та працюємо над модернізацією чи впровадженням більшої кількості платформ", — сказав Рустем Умеров.

Він додав, що Україна продовжує нарощувати власне виробництво зброї, безпілотників та систем РЕБ.

Нагадаємо, що раніше було заявлено, що американські винищувачі можуть прибути в Україну в червні-липні 2024 року. Проте анонімне джерело із Великої Британії не уточнило, яка саме країна першою відправить літаки F-16.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в постачанні літаків F-16 є тривожні моменти. Немає гарантій, що винищувачі не прибудуть до України навіть улітку 2024 року, як раніше обіцяли союзники.