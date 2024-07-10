В Парламенте Италии подготовят к рассмотрению резолюцию об осуждении депортации украинских детей как государственной политики России, — вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, в рамках рабочей поездки в Рим, встретилась с Анной Аскани, вице-президентом Палаты Депутатов итальянского Парламента. Вице-спикер обратилась от Верховной Рады в Палату Депутатов итальянского Парламента — принять резолюцию об осуждении депортации украинских детей, как государственной политики РФ.

По убеждению Елены Кондратюк, "нельзя стоять в стороне от похищения и принудительного усыновления украинских детей, их "перевоспитания" в так называемых лагерях отдыха, военной подготовки с целью замены украинской идентичности на российскую".

"Госпожа Анна Аскани заверила меня, что возьмет личное шефство над подготовкой и адвокацией принятия такой резолюции и будет курировать вопрос возвращения украинских детей в обеих палатах Парламента Италии", — сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Она также отметила, что парламент Италии играет немаловажную роль в решениях о предоставлении финансовой помощи Украине.

"Мы благодарны обеим палатам итальянского Парламента за принятую в начале 2024 года резолюцию о военной поддержке Украины. Резолюция обязывает Правительство Италии "продолжать поддерживать украинские власти путем передачи средств, материалов и военного оборудования"", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Украинская сторона также ценит позицию Италии в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. "Когда мы говорим о поддержке Украины на пути в ЕС и НАТО, у вас ее на 100%. На всех уровнях", — заверила в свою очередь Анна Аскани.

Участницы встречи также обсудили последний варварский обстрел России украинских городов и прицельный удар по детской больнице "Охматдет".

"Это раз поднимает жизненно важный вопрос безальтернативности членства Украины в НАТО. Я откровенно сказала госпоже вице-президентке — обстрел "Охматдета" — не только ужасный террористический акт. Это вызов НАТО и Вашингтонскому саммиту. Показать, что Россия никого не боится в своей безнаказанности. Это несправедливо, что украинских детей убивают в центре Европы только потому, что мы до сих пор не в НАТО", — отметила Елена Кондратюк.

Именно поэтому, добавила она, Украина обращается в Италию и все участники саммита НАТО в Вашингтоне — сделать все возможное, и принять действенные решения, чтобы предоставить Украине как можно больше систем ПВО. "Это уже гуманитарная помощь — это о защите права на жизнь. Это то, что позволяет украинцам держаться, жить, работать, учиться, платить налоги", — подчеркнула Елена Кондратюк.

"Палата депутатов абсолютно солидарна с Украиной и украинцами. Итальянцы видели ужасное нападение на "Охматдет". Это нас коснулось лично. Необходимо сделать все, чтобы помешать Путину бить по украинским детям. Предоставлять оружие — значит защищать Украину гуманитарно", — согласилась Анна Аскани.