Цифровізація у ТЦК: виписувати повістки військовозобов'язаним тепер будуть інакше, про що мова

Нововведення дозволять зменшити паперове навантаження

ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спростить та прискорить зазначену процедуру. Відповідну постанову ухвалив Кабмін у середу, 10 липня.

Про це повідомили у Міноборони України. Зазначається, що постанова була ухвалена задля зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

"Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", — повідомили у відомстві.

Як зазначили у Міноборони, нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

Разом з тим, спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами поштового зв’язку.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про все, що треба знати про повістки поштою. Так, покарання за неявку по повістці можна оскаржити, але лише з однієї причини.