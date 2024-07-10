Цифровизация в ТЦК: выписывать повестки военнообязанным теперь будут иначе, о чем речь

Нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку

ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упростит и ускорит указанную процедуру. Соответствующее постановление было принято Кабмином в среду, 10 июля.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Постановление было принято для уменьшения бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток.

"Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберег. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, нововведения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность.

Вместе с тем, способ оповещения военнообязанных не изменился – повестки и дальше будут вручаться лично или отправляться средствами почтовой связи.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал обо всем, что нужно знать о повестках по почте. Так, наказание за неявку по повестке можно обжаловать, но только по одной причине.