І знову африканська спека: наскільки прогріється Київ найближчими днями

В таку спеку варто запасатись водою та одягати тонкі речі

Наразі в столиці Україні панує сонячна погода, яка іноді супроводжується хмарністю. За словами синоптиків, найближчими днями не варто чекати на прохолоду.

Температура повітря у ці дні перебуватиме в коридорі +33…34 градусів вдень. Як йдеться в прогнозі від Meteofor.

Протягом четверга, 11 липня, очікується мінімальна хмарність. Повітря у денний час прогріється до +33 градусів, а вночі охолонуло до +23 градусів. Сила вітру коливатиметься в межах слабких 4-5 м/с.

Наступного дня, 12 липня, також передбачається переважно ясне небо. У денний час показники термометрів сягнуть +33 градуси, але вночі вони зафіксуються біля +23 градусів. Пориви вітру не сягнуть вище слабких 4 м/с.

Субота, 13 липня, принесе у місто мінливу хмарність, але лише у денний час. Денна температура зафіксується біля +34 градусів, а нічна — +23 градусів. Сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи змилується аномально висока температура над українцями в кінці робочого тижня.