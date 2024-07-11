И снова африканская жара: насколько прогреется Киев в ближайшие дни

В такую жару следует запасаться водой и одевать тонкие вещи

В столице Украины царит солнечная погода, которая иногда сопровождается облачностью. По словам синоптиков, в ближайшие дни не стоит ждать прохлады.

Температура воздуха в эти дни будет находиться в коридоре +33…34 градуса днем. Как говорится в прогнозе от Meteofor.

В течение четверга, 11 июля, ожидается минимальная облачность. Воздух в дневное время прогреется до +33 градусов, а ночью охладел до +23 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах слабых 4-5 м/с.

На следующий день, 12 июля, также предполагается преимущественно ясное небо. В дневное время показатели термометров составят +33 градуса, но ночью они зафиксируются около +23 градусов. Порывы ветра не достигнут выше слабых 4 м/с.

Суббота, 13 июля, принесет в город переменную облачность, но только в дневное время. Дневная температура зафиксируется около +34 градусов, а ночная – +23 градуса. Сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, смилуется ли аномально высокая температура над украинцами в конце рабочей недели.