Сонячно і дуже спекотно: коли Києву прогнозують до +32 градусів

Місцями плаватимуть хмари

У столиці України зафіксувалась переважно ясна погода, яка іноді супроводжується хмарністю та вітрами. Найближчими днями синоптики не прогнозують дощів та зниження температури.

Найбільша потужність вітрів очікується у вівторок та середу. Про це йдеться у ресурсі Meteofor.

Другий день тижня, 9 липня, принесе у місто мінливу хмарність вдень та спеку. У денний час показники термометрів сягнуть +31 градус, але вночі вони зафіксувались біля +19 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються ввечері — свіжі 8 м/с.

У середу, на початку другої половини 10 липня, очікується невелика похмурість та підвищення температури. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, а вночі буде +21 градус. Максимальна сила вітрів прогнозується вдень та ввечері — свіжі 8-9 м/с.

Четвер, 11 липня, також передбачається трохи хмарним та спекотним. Денна температура зафіксується біля +32 градусів, а нічна — +21 градусу. Сила вітрів протягом дня коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що причиною пекельної спеки криється в надходженні потоку гарячого повітря з Африки, тому в деяких регіонах України температура може перевищити +40 градусів.