Не можна підробити, але можна оскаржити: як виглядатиме повістка після 16 липня

Тепер документ формуватиметься автоматично

У зв’язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію зміняться і вимоги до повісток. Вони не дозволять підробляти документ, а покарання за неявку по повістці можна буде оскаржити в суді.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Порядок денний після 16 липня вручатиме за новими правилами — як іде мобілізація в Україні".

Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у повістці будуть вказуватися такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) порядок денний;

реєстраційний номер порядку денного;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Тепер порядок буде формуватися автоматично з наявних в електронному реєстрі даних і надсилатиметься на підпис голові ТЦК. Далі її необхідно просто роздрукувати та направити військовозобов’язаному.

"Електронний підпис у цьому документі є особливо важливим, оскільки не дозволить підробляти повістку, що могло траплятися раніше. Тепер це буде свідченням справжності документа, підписаного саме уповноваженою на це особою", — розповіла адвокат з адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик.

Вона додала, що важливе значення має і дата, поставлена на порядку денному.

"Наприклад, якщо вимоги, прописані в законі до дат її підписання, відправлення поштою та явки до ТЦК відрізнятимуться від затверджених законодавством, покарання за неявку на порядку денному можна буде оскаржити в суді", — зазначила адвокат.

Раніше ми розповідали, чим загрожує відмова від повістки. Також "Телеграф" писав, що має пред’явити представник ТЦК при врученні повістки.