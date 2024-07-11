Не можна підробити, але можна оскаржити: як виглядатиме повістка після 16 липня
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Тепер документ формуватиметься автоматично
У зв’язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію зміняться і вимоги до повісток. Вони не дозволять підробляти документ, а покарання за неявку по повістці можна буде оскаржити в суді.
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Порядок денний після 16 липня вручатиме за новими правилами — як іде мобілізація в Україні".
Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у повістці будуть вказуватися такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;
- найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;
- мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- місце, день та час явки за викликом;
- підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) порядок денний;
- реєстраційний номер порядку денного;
- роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.
Тепер порядок буде формуватися автоматично з наявних в електронному реєстрі даних і надсилатиметься на підпис голові ТЦК. Далі її необхідно просто роздрукувати та направити військовозобов’язаному.
"Електронний підпис у цьому документі є особливо важливим, оскільки не дозволить підробляти повістку, що могло траплятися раніше. Тепер це буде свідченням справжності документа, підписаного саме уповноваженою на це особою", — розповіла адвокат з адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик.
Вона додала, що важливе значення має і дата, поставлена на порядку денному.
"Наприклад, якщо вимоги, прописані в законі до дат її підписання, відправлення поштою та явки до ТЦК відрізнятимуться від затверджених законодавством, покарання за неявку на порядку денному можна буде оскаржити в суді", — зазначила адвокат.
Раніше ми розповідали, чим загрожує відмова від повістки. Також "Телеграф" писав, що має пред’явити представник ТЦК при врученні повістки.