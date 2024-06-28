Повістка поштою: у якому випадку її можна проігнорувати без наслідків

Адвокат розповіла про основні зміни

З 17 липня 2024 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть надсилати повістки поштою. Це означає, що військовозобов’язані зможуть отримати повістку, яку відправлять рекомендованим поштовим відправленням з оголошенням цінності.

У ній також буде прописана дата явки у ТЦК. Проігнорувати таку повістку не можна, повідомляє адвокат Дар’я Тарасова.

"Повістка має бути направлена рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення", ― пише адвокат.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що повістка, яку просто кинули у скриньку, не є законною. Тобто, її можна проігнорувати без наслідків.

Якщо повістка відправлена рекомендованим поштовим відправленням, то варто прийти у ТЦК у вказану дату. Це стосується усіх, зокрема тих, хто оновив дані через застосунок "Резерв+".

Інші важливі моменти, пов’язані з відправленням повісток поштою:

їх відправлятимуть за адресою проживання, яку вказали під час оновлення даних;

якщо дані не оновлені, то повістку відправлять за адресою прописки;

у ТЦК варто прийти протягом 14 днів з дати, вказаної у сповіщенні;

покарання може отримати військовозобов’язаний, який не знав про вручення повістки через те, що не перебував за вказаною адресою.

Адвокат звертає увагу, що військовозобов'язаний може бути покараний за неявку, навіть якщо фактично не отримав повістку. Тому потрібно подбати про можливість отримання кореспонденції від ТЦК.

"Тому варто подбати про те, щоб мати інформацію про надходження кореспонденції на адресу, яку вказали при уточненні, або адресу прописки, якщо дані не уточнювали", ― пише Тарасова.

Для довідки: відправлення повісток поштою дозволяє Постанова Кабміну №560. Ця норма вступить у дію на наступний день після завершення оновлення даних військовозобов’язаними, призовниками та резервістами. Тобто, з 17 липня 2024 року.

"Телеграф" раніше опублікував перелік захворювань кишківника, з яким по закону не мобілізують у Сили оборони. За останні місяці цей список був суттєво скорочений.