Відмова від повістки: чим вона загрожує і яка відповідальність передбачається

Людина повинна з’явитися до ТЦК у вказані на порядку денному рядки

В Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація військовозобов’язаних, під час якої працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) вручають повістки. За відмову від повістки особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

Зазначимо, що повістка — це офіційний виклик військовозобов’язаного ТЦК та СП з метою взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних із даними "Оберіга". А для призову на військову службу під час мобілізації людині видається бойова повістка. Людина повинна обов’язково з’явитися до відповідних органів в терміни, зазначені в повістці.

Якщо ж громадянин відмовляється брати повістку, складається відповідний акт, який направляється до ТЦК. Цей документ є підставою для винесення ухвали про скоєння правопорушення.

"Якщо при перевірці документів особа відмовляється назвати себе або отримати повістку, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, має право на адміністративне затримання та доставку до ТЦК для накладення адміністративного покарання та уточнення його військово-облікових даних", — зазначив речник Полтавського ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Раніше ми розповідали, що має пред’явити представник ТЦК при врученні повістки. Також "Телеграф" писав, що повістки після 16 липня вручатимуть за новими правилами.