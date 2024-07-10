Повістки після 16 липня вручатимуть за новими правилами — як іде мобілізація в Україні (Оновлено)

Кабмін прийняв механізм поштового відправлення повісток

На початку липня в Житомирі місцева влада допустила фальшстарт з відправкою повісток рекомендованими листами, проте дата 17 липня, коли вже можна буде розсилати повістки поштою, все ближче. Тому Кабінет Міністрів у вівторок, 9 липня, ухвалив Постанову, якою впорядкував механізм централізованого друку та відправлення повісток військовозобов’язаним поштою. Про це повідомляє "Українська правда", наводячи низку цитат із документа, наприклад, що повістки формуватимуться з Єдиного державного реєстру призовників. На сайті КМУ тексту самої Постанови поки що немає.

Як пояснила "Телеграфу" адвокат Наталія Гнатик з адвокатського об’єднання "Актум", тим самим буде запущено механізм розсилки повісток і він стане швидше та ефективніше. Так, згідно зі статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у повістці повинні будуть вказуватися такі дані як:

прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер порвістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

За словами Наталії Гнатик, тепер повістка ймовірно формуватиметься автоматично, виходячи з наявних в електронному реєстрі даних і направлятиметься на підпис голові ТЦК. Після чого повістка буде надрукована та направлена на адресу військовозобов’язаного.

"Електронний підпис у цьому документі є особливо важливим, оскільки не дозволить підробляти повістку, що могло траплятися раніше. Тепер це буде свідченням справжності документа, підписаного саме уповноваженою на це особою. Загалом, це має прискорити процес розсилання повісток поштою", — наголосила. Наталія Гнатік.

Зазначимо, що навіть дата, проставлена на порядку денному яку отримає військовозобов’язаний поштою, має важливе значення. Наприклад, якщо вимоги, прописані в законі до дат її підписання, відправлення поштою та явки до ТЦК відрізнятимуться від затверджених законодавством, покарання за неявку на порядку денному можна буде оскаржити в суді.

Так, Постановою КМУ №560 від 16 травня прописуються вимоги до термінів відправлення повістки та часу явки за ним – поштове відправлення має бути направлене не пізніше наступного дня після його підпису. Дата ж явки до ТЦК не може бути раніше 14 днів після підпису повістки.

Інакше кажучи, згідно із законом підписану 1 серпня повістку "Укрпошта" має направити на адресу не пізніше 2 серпня, а дата явки до ТЦК не може бути раніше 15 серпня. Якщо цих правил не дотримуються, повістка вважається спрямованим з порушеннями і накладене за неявку за ним покарання можна оскаржити в суді, кажуть юристи.

У разі якщо повістка буде виписана правильно, а військовозобов’язаний не з’явиться, або до 17 липня він так і не оновив дані до ТЦК, на нього чекатиме штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. А у разі несплати можуть бути заарештовані банківські рахунки та майно. Також військовозобов’язаний може втратити право на керування автомобілем.

Якщо ж військовозобов’язаний не з’явиться повістці, якою його мобілізують до ЗСУ, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності на строк від 3 до 5 років.

Оновлено: У Міністерстві оборони України наголосили, що новий механізм дозволить прискорити процес мобілізації.

"Постанова, прийнята урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток. Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру". — пояснило Міністерство оборони України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Більш докладно про те, які документи і як будуть отримувати українці після 16 липня поштою з ТЦК можна прочитати у матеріалі "Телеграфа" — "Порядок денний по ТЦК. Що потрібно знати і які є "підводні камені".