Нельзя подделать, но можно оспорить: как будет выглядеть повестка после 16 июля

Теперь документ будет формироваться автоматически

В связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации изменятся и требования к повесткам. Они не позволят подделывать документ, наказание за неявку по повестке можно будет оспорить в суде.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам — как идет мобилизация в Украине".

В соответствии со статьей 22 Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в повестке должны будут указываться такие данные:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, издавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Теперь повестка будет формироваться автоматически из имеющихся в электронном реестре данных и направляться на подпись главе ТЦК. Далее ее необходимо просто распечатать и направить военнообязанному.

"Электронная подпись в этом документе особенно важна, так как не позволит подделывать повестку, что могло случаться прежде. Теперь это будет свидетельством подлинности документа, подписанного именно уполномоченным на это лицом", — рассказала адвокат из адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик.

Она добавила, что важное значение имеет и дата, поставленная на повестке.

"К примеру, если требования, прописанные в законе к датам ее подписания, отправки почтой и явки в ТЦК будут отличаться от утвержденных законодательством, наказание за неявку по повестке можно будет оспорить в суде", — отметила адвокат.

Ранее мы рассказывали, чем грозит отказ от повестки. Также "Телеграф" писал, что должен предъявить представитель ТЦК при вручении повестки.