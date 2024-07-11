Фракція Порошенка в Раді масово роз’їхалась до Європи під приводом відряджень, — військовий

Половина нардепів фракції "Європейська солідарність" під приводом відряджень виїхали на відпочинок до країн ЄС, поки Україна перебуває під масованими російськими обстрілами. Мова йде про Олексія Гончаренка, Андрія Лопушанського, Ірину Фріз, Артура Герасимова, Ірину Никорак та Вікторію Сюмар та інших нардепів "Євросолідарності".

Частина з них не повернулася до України досі. Про це пише український військовий з позивним "Сталкер".

"Олексій Гончаренко за це літо лише тиждень був в Україні. Колишній регіонал за цей час виїхав до Франції та Німеччини (можливо, на чемпіонат Європи з футболу?), а звідти – до пляжів Італії. Примітно, що Олексій, який страждає на графоманство, не написав про це жодного слова. Його колега по фракції Андрій Лопушанський, який входить до списку найбагатших нардепів також гарно відпочив – ніжився на курортах Іспанії. Країни біля моря відвідали й інші нардепи "Євросолідарності", хоча офіційно їхали начебто на форуми та зустрічі із західними партнерами", — зазначає "Сталкер".

Військовий також звертає увагу на елітні авто, на яких українські нардепи від фракції Порошенка виїхали у Європу.

"Нардепи "Євросолідарності" люблять дивувати європейців своїми елітними авто. Той самий Андрій Лопушанський, виїхав до теплої Іспанії на Лендровері вартістю 120 тисяч доларів. Ірина Фріз каталася до Європи на Ауді Кью7 ціною близько 100 тисяч доларів. На авто такої ж марки подорожував Європою і Артур Герасимов. Не виключено, що цей нардеп Порошенка їздив до свого лакшері маєтку в Іспанії, який приховав від декларування, за що був визнаний винним Вищим антикорупційним судом. Ще одна поціновувачка німецького автопрому Ірина Никорак поїхала з України через Європу до США на Ауді Кью8 ціною понад 100 тисяч доларів… Автопарк "Євросолідарності" дещо шокує. Цікаво, яке враження він справить на західних партнерів, якщо звісно засмаглі нардепи Порошенка з пляжів доїдуть до них просити про фінансову допомогу Україні", — задається питанням боєць.

За словами Олексія "Сталкера", нардепи від "Європейської солідарності" виїхали за кордон відпочити подалі від обстрілів та тривог, а закиди Порошенка про утиски опозиції щодо невипуску його та його нардепів не відповідають дійсності.

""Європейська солідарність", найбагатша фракція українського парламенту та, без сумнівів, найбагатша серед парламентарів усіх країн Європи. Нардепи Петра Олексійовича під приводом відряджень поїхали на лакшері автівках на літній відпочинок. Поїхали у свої розкішні маєтки. Поїхали до своїх сімей в Ніццу, Кап-Ферра та Лондон (привіт синам, Петро Олексійовичу). Поїхали, бо можуть. Бо мають гроші. Бо в Україні небезпечно — війна. І некомфортно – вимикають світло. Але вони – усім серцем за Україну. З Монако ставлять сердечка у фейсбуці. Співчувають сім’ям постраждалих дітей", — резюмує "Сталкер".

Як повідомлялося, фракція "Європейської солідарності" збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів фракції Порошенка за два роки заробили у понад 2,2 рази більше, ніж 235 депутатів "Слуги народу". А доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни. Лідер "Євросолідарності" увійшов у ТОП-3 найбагатших олігархів України.