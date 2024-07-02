"Боровся, але дива не сталось": казахський опозиціонер Садиков помер після замаху, подробиці

Він перебував у реанімації у важкому стані

Казахський опозиціонер, журналіст та активіст Айдос Садиков помер після того, як 13 днів боровся за життя. Після нападу кілера, який поцілив у Садикова з вогнепальної зброї, він перебував у реанімації у важкому стані.

Про це повідомила його дружина Наталя Садикова. У смерті чоловіка вона звинуватила президента Казахстану, якого вважає замовником вбивства.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.)", – написала вона у фейсбуці вранці 2 липня.

Що передувало

18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий нападник підбіг до авто, в якому сиділо подружжя Садикових та вистрелив опозиціонеру у голову. За даними слідства, причетні до замаху двоє громадян Казахстану — Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв. Попередньо відомо, що вони з Польщі приїхали в Україну 2 червня й орендували житло за різними адресами. Днями пізніше, 6 червня, Жаканбаєв придбав автомобіль Opel Vectra для стеження, а вже через два дні він і Каратаєв винайняли іншу квартиру, яка була неподалік місця проживання Садикова. Тоді вони почали вивчати розклад і звички загиблого. Після замаху, 21 червня, підозрювані виїхали до Молдови. А вже наступного дня Генпрокуратура Казахстану заявила, що Жаканбаєв здався поліції.

На звинувачення Наталі Садикової президент Казахстану лише зауважив, що влада сприятиме слідству та співпрацюватиме з ним.

Зауважимо, що Айдос Садиков відомий тим, що критикував владу Казахстану, зокрема й чинного президента Касим-Жомарта Токаєва. Він також активно підтримував протести в Казахстані в січні 2022 року.