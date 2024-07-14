Усю добу без світла? Як вимикатимуть електрику 15 липня, повідомили в Укренерго та ДТЕК

Жителям чотирьох областей пощастить менше за інших

Допоки українці чекають покращення ситуації в енергосистемі, графіки відключення світла не радують. У понеділок, 15 липня 2024 року, за вказівкою "Укренерго" обмеження будуть застосовуватись усю добу.

Жителі чотирьох областей та столиці з більшою ймовірністю не матимуть світла у так звані "сірі" зони. Про це повідомляє ДТЕК.

"15 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", ― пише ДТЕК.

Це повідомлення актуально на вечір 14 липня. Якщо будуть зміни, ДТЕК обіцяє повідомити про них.

UPD: В "Укренерго" повідомили, що 15 липня будуть вимикати світло у 3 та 4 черги. У компанії просять українців ощадливо ставитись до споживання електроенергії.

"З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Зазначимо, що у неділю світло у споживачів вимикають у дві (з 7:00 до 15:00) та три черги (в усі інші години). Дефіцит електроенергії пов’язаний зі значними руйнуваннями об’єктів енергосистеми, ремонтом енергоблоків та спекою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній з областей очікується температура до 41 градусу тепла. Проте й у сусідніх областях теж буде спека.

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