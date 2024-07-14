Все сутки без света? Как будут выключать электричество 15 июля, сообщили в Укрэнерго и ДТЭК

Жителям четырех областей повезет меньше других

Пока украинцы ждут улучшения ситуации в энергосистеме, графики отключения света не радуют. В понедельник, 15 июля 2024 года, по указанию "Укрэнерго" ограничения будут применяться все сутки.

Жители четырех областей и столицы с большей вероятностью будут без света в так называемые "серые" зоны. Об этом сообщает ДТЭК.

"15 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток.

Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", ― пишет ДТЭК.

Это сообщение актуально вечером 14 июля. Если будут изменения, ДТЭК обещает сообщить о них.

UPD: В "Укрэнерго" сообщили, что 15 июля будут выключать свет в 3 и 4 очереди. У компании просят украинцев бережно относиться к потреблению электроэнергии.

"С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди отключений", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отметим, что в воскресенье свет у потребителей выключают в две (с 7:00 до 15:00) и три очереди (во все остальные часы). Дефицит электроэнергии связан со значительными разрушениями объектов энергосистемы, ремонтом энергоблоков и жарой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из областей ожидается температура до 41 градуса тепла. Однако и в соседних областях тоже будет жара.

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