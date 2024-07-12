По одній з областей спека вдарить сильніше всього: де буде 41 градус

Про похолодання поки годі й мріяти

Аномальна спека в Україні продовжується. Поки в Києві зафіксували три температурні рекорди, в одній з областей найближчими днями очікується до 40-41 градусів тепла.

Йдеться про Миколаїв та область на півдні України. Як повідомляє Укргідрометцентр, 13 липня 2024 року в регіоні буде до 39 градусів тепла.

Відмітка у +40°C буде пройдена у неділю, 14 липня. Вдень нижче 38 градусів температура не опуститься. Вночі стовпчики термометрів покажуть +22…24°C.

У неділю в Миколаєві буде дуже спекотно

Спека збережеться й 15 липня. Вдень температура буде до +38…40°C, вночі до +24°C.

Спека збережеться на початку робочого тижня

Прогноз погоди у Миколаєві на 16 липня розходиться в Укргідрометцентру та синоптиків сайту Sinoptik. За даними Укргідрометцентру, у вівторок буде до +39°C. Sinoptik прогнозує до +41 градуса у Миколаєві та області.

У вівторок спека ще більше посилиться

Зазначимо, що у Миколаєві та області буде суха погода без опадів. У інших регіонах України також буде тепло. Проте на заході пройдуть дощі, місцями мокра погода буде й у центрі.

"Телеграф" раніше писав, чому синоптики говорять про одну температуру, а по факту вона суттєво вища. Річ у тому, що її по-різному виміряють. Через це можлива велика похибка у прогнозі температури. Як повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич, фактична температура може перевищувати 50-60°C.