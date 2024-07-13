На людях заощаджують, а у самих світло і прохолода: у ДТЕК відповіли на гучне звинувачення

Сам ДТЕК не заощаджує

В Україні продовжують щодня застосовувати графіки стабілізаційних відключень, проте ці обмеження не стосуються критичних інфраструктур, зокрема ДТЕКу. Українці обурені, що в кабінетах енергетичної установи завжди є світло і працюють кондиціонери.

На сторінці ДТЕК у Facebook користувач поставив одне з найхвилюючих питань працівникам.

"Людям треба заощаджувати електроенергію, а чому сам ДТЕК не заощаджує, зокрема Криворізька установа. Працюють всі кондиціонери, горять лампи при зашторених вікнах (щоб сонце не било в очі), є холодна і гаряча вода", — йдеться у повідомлені.

На питання, чого горить вдень світло працівники відповіли, що до установи приходять люди з різним зором і це все для них. Але тоді виникає зустрічне питання: "Як же тоді тисячі діток сидять без світла? Що з їх зором? Як тисячі людей з поганим зором сидять по 15-18 годин на добу без світла?".

Українці вимагають, щоб ДТЕК нарешті почав піклуватися про людей, а не прикриватися відвідувачами, яких від сили 6 осіб на 2 години.

"Українці, якщо у Вас дома нема світла і води, якщо комусь дуже спекотно і нема, чим дихати у квартирах, йдіть в ДТЕК вул. Володимира Великого, 57А. Там все є для комфорту, ба більше є м'які і дуже зручні дивани, де можна не тільки посидіти, а й полежати…..Може тоді вони почують нас", — пише обурений користувач.

Своєю чергою ДТЕК відповів на ці звинувачення наступним чином: "Дякуємо за інформацію. Проінформуємо колег. Дякуємо за розуміння".

Раніше "Телеграф" писав, що в ДТЕК відповіли на обурення українців через несправедливі графіки.