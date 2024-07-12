Ситуація зміниться незабаром: коли в Україні менше вимикатимуть світло

Чекати залишилось недовго

В Україні продовжують застосовувати планові графіки відключень світла, проте вже відчутне покращення очікується з кінця наступного тижня. І на це є кілька причин.

Про це повідомив в.о. Генерального директора АТ "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк в етері телемарафону. За його словами, саме з середини липня планують вийти з ремонту генеруючі потужності.

"Покращення ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Є позитивна динаміка", — каже він.

Мартинюк також зазначив, що вже з 15 липня будуть виходити з ремонту енергоблоки атомних електро станцій (АЕС). Але відчутні зміни будуть ближче до 20 чисел липня.

Зокрема на це вплине і прогнозоване завершення аномальної спеки в Україні.

Водночас, нагадаємо, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль наголосила, що зараз ситуація в енергосистемі дуже непроста, і вона не може покращитись дуже швидко. Адже фактично потрібно збудувати нову систему. За її словами, липень найскладніший місяць в енергетичному плані і покращень слід очікувати по його завершенню.

Однак через 10 днів ситуація має покращитися. Цьому сприятиме зміна температури та виведення з ремонту блоку АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям розповіли про найгірший сценарій відключень світла.