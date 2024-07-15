Київ потішить дощик: чи очікувати на спад спеки найближчими днями

Поки перепочити не вдасться

На початку тижня у столиці України триматиметься ясне небо та високі показники термометрів. За словами синоптиків, хоча в місті будуть невеликі опади, але вони не принесуть прохолоди.

Цими днями також не варто очікувати на вітри. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Понеділок, 15 липня, принесе у місто ясне небо. Повітря вдень прогріється до +36 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +21 градус. Сила вітру в останній день тижня коливатиметься в межах легких-слабких 2-4 м/с.

У вівторок, 16 липня, має протриматись мінлива хмарність та дрібний дощ. Опади прогнозуються з ранку і до самого вечора. У денний час показники термометрів сягнуть +36 градусів, але вночі вони зафіксуються біля +24 градусів. Вітри в цей день не перевищать помірних 6 м/с.

Наступного дня, 17 липня, у першій його половині очікується сонячна погода, але вже вдень на небо набіжать хмари й пройде маленький дощ. Денні показники термометра зафіксуються біля +35 градусів, а нічні — +23 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вдень — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні триває пік африканської спеки. Синоптик Наталія Діденко дала прогноз, в яких областях вона затримається, а які найближчими днями зможуть відпочити від неї.