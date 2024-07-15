Киев порадует дождь: ожидать ли спад жары в ближайшие дни

Пока отдохнуть не удастся

В начале недели в столице Украины будет держаться ясное небо и высокие показатели термометров. По словам синоптиков, хотя в городе будут небольшие осадки, но они не принесут прохлады.

На днях также не стоит ожидать ветра. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

Понедельник, 15 июля, принесет в город ясное небо. Воздух днем прогреется до +36 градусов. Ночью столбики термометров показывали +21 градус. Сила ветра в последний день недели будет колебаться в пределах легких-слабых 2-4 м/с.

Во вторник, 16 июля, продержится переменная облачность и мелкий дождь. Осадки прогнозируются с утра и до самого вечера. В дневное время показатели термометров составят +36 градусов, но ночью они зафиксируются около +24 градусов. Ветры в этот день не превысят умеренных 6 м/с.

На следующий день, 17 июля, в первой половине дня ожидается солнечная погода, но уже днем на небо набегут тучи и пройдет маленький дождь. Дневные показатели термометра зафиксируются около +35 градусов, а ночные – +23 градуса. Самые сильные ветра предполагаются днем – умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжается пик африканской жары. Синоптик Наталья Диденко дала прогноз, в каких областях она задержится, а какие в ближайшие дни смогут отдохнуть от нее.