Про дощі навіть не згадується: синоптик назвала дату, коли почне відступати спека від України

Днями очікується рекордна температура

В Україні не вщухає спека вже декілька тижнів поспіль, Навіть у понеділок, 15 липня, в регіонах буде дуже спекотно. Пікові значення температури повітря сягатимуть і перевищуватимуть +40°.

Такий прогноз зробила Наталка Діденко. Вона розповіла, коли очікується зниження температури.

Погода в Україні 15 липня

"Про дощі в понеділок навіть не згадую. Сьогодні (14 липня) хіба що поллє і погримить у західних областях України. І все", — зазначила вона.

За прогнозом синоптикині, на кілька градусів нижчою буде температура повітря в західній частині. Загалом у понеділок, 15 липня, очікується від +28 до +43 градусів тепла.

"На півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької області) триватиме надзвичайна спека", — додала синоптик.

Діденко пише, що послаблення спеки у цих регіонах очікується орієнтовно з 26-го липня.

Погода в Києві 15 липня

Як зазначила синоптикиня, у Києві з 15 до 17 липня буде рекордна спека: "+36…+38 градусів тепла, імовірно вище. Сухо, сонячно"

Послаблення спеки в столиці очікується 18 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні триває аномальна спека.