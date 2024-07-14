Про дощі навіть не згадується: синоптик назвала дату, коли почне відступати спека від України
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Днями очікується рекордна температура
В Україні не вщухає спека вже декілька тижнів поспіль, Навіть у понеділок, 15 липня, в регіонах буде дуже спекотно. Пікові значення температури повітря сягатимуть і перевищуватимуть +40°.
Такий прогноз зробила Наталка Діденко. Вона розповіла, коли очікується зниження температури.
Погода в Україні 15 липня
"Про дощі в понеділок навіть не згадую. Сьогодні (14 липня) хіба що поллє і погримить у західних областях України. І все", — зазначила вона.
За прогнозом синоптикині, на кілька градусів нижчою буде температура повітря в західній частині. Загалом у понеділок, 15 липня, очікується від +28 до +43 градусів тепла.
"На півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької області) триватиме надзвичайна спека", — додала синоптик.
Діденко пише, що послаблення спеки у цих регіонах очікується орієнтовно з 26-го липня.
Погода в Києві 15 липня
Як зазначила синоптикиня, у Києві з 15 до 17 липня буде рекордна спека: "+36…+38 градусів тепла, імовірно вище. Сухо, сонячно"
Послаблення спеки в столиці очікується 18 липня.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні триває аномальна спека.