Спека не відпускає Україну: де на вихідних буде найвища температура, розповів відомий синоптик

Вітер сприятиме подальшому надходженню гарячої повітряної маси

Україну продовжує накривати аномальна спека, яка протримається і протягом вихідних, 13-14 липня. Стовпчики термометра вдень сягатимуть познаки до +40 °С.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "В Україну йде спека у 42 градуси, але деяким регіонам пощастить".

Зазначається, що у другій декаді місяця продовжиться період сильної спеки, особливо у центральних, південних та східних областях. За словами синоптика, переважна більшість південно-східних і східних вітрів сприятиме подальшому надходженню гарячої повітряної маси середньоазіатського походження.

"Високі температури та сухе повітря сприятимуть посиленню посухи та зростанню ризиків пожеж у степових та лісостепових зонах, особливо в районах з інтенсивними бойовими діями", — каже Кібальчич.

Він наголошує, що традиційно більш комфортні погодні умови будуть складатися у західних регіонах України. Адже там спекотна погода триватиме недовго і періодично проходитимуть короткочасні грозові дощі, часом зі шквальними вітрами та градом. Попри це середнє тло температур буде стабільно вище за норму.

"У період 13-14 липня на всій території України очікується сильна спека. Вночі температура повітря складе близько +17…+23°С, на півдні та узбережжі морів +22…+26°С; вдень +33…+38°С, на півдні місцями до +40°С", — каже синоптик.

Нагадаємо, що по одній з областей України спека вдарить сильніше всього, там буде аж до +41°С.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптик пояснив, чому прогнози обіцяють 40 градусів, а насправді українці фіксують всі 60.