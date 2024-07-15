Мирний план та майбутнє Шмигаля: основні заяви Зеленського (оновлюється)

На наступному саміті миру має бути присутня Росія

Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема, і з Республіканською партією у разі її приходу до влади. Що стосується запрошення України до НАТО, то це неодмінно відбудеться, проте після закінчення війни.

Ці та інші заяви президент України Володимир Зеленський зробив під час пресконференції вдень, 15 липня. "Телеграф" зібрав головні тези в одному матеріалі.

Президентські вибори в США і наслідки для України

Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський заявив про те, що якщо президентські вибори у США виграє Дональд Трамп, українська влада буде працювати з ним.

"Що стосується закінчення війни… Яке бачення у потенціального президента США, одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", — мовив Зеленський.

Він додав, що Україна має двопартійну підтримку Конгресу США, і має потужні відносини з Республіканською партією.

"Я зустрічався з губернаторами-республіканцями впродовж натівського саміту в штаті Юта. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. З великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене… Я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того, яким буде вибір народу США у листопаді. Я тут загроз великих не бачу", — мовив президент.

Членство України в НАТО

Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає запрошення до альянсу одразу після перемоги у війні з Росією. До закінчення війни про участь у НАТО мови не йдеться.

"Україна отримає запрошення та членство в НАТО одразу після закінчення війни", — мовив президент.

Другий саміт миру

За словами Зеленського, Україна планує підготувати план до другого саміту миру. Він міститиме, зокрема, і всі 10 пунктів української формули миру.

"В кінці липня — на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", — мовив президент.

Також у серпні відбудеться зустріч у Туреччині, на якій обговорюватимуться питання вільного мореплавства та продовольчої безпеки. За словами Зеленського, тут також буде розроблено план.

"У вересні буде зустріч в Канаді по обміну полонених і обміну дітей, і там буде зроблений план", — додав він.

Повністю готовий план має бути до розроблений до листопада поточного року. За словами президента, тоді "все буде готове до другого саміту миру", і "представники Росії повинні бути на другому саміті".

Безпека українського неба та ППО

Щоб повністю закрити небо України і убезпечити цивільне населення, нашій країні потрібні 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України", — заявив Зеленський.

Він додав, що не може розголошувати скільки саме систем Patriot нині має Україна і скільки їх буде у майбутньому. При цьому голова держави зауважив, що ЗРК "Patriot" – це не єдина система, яка нам потрібна, у захисті працює весь її комплекс.

"Один "Patriot" не зможе працювати, але він головний у цій загальній системі та найпотужніший, бо ніщо більше не працює з балістикою", — мовив президент.

Крім того, на думку Зеленського, було б справедливо, аби до захисту українського неба долучилася Польща. Мова про ракети, які летять у її напрямку.

"Буде справедливо, якщо Польща допомагатиме Україні збивати ракети, що летять у її напрямку", — мовив Зеленський.

Президент нагадав, що на заході України розташовані газові сховища, по яким б'ють росіяни.

"Примітно, що україноскептики користуються цим газом і якщо ми не захистимо сховища, вони взимку залишаться без газу", — заявив Зеленський.

Майбутнє прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

На запитання журналістів про те, чи планує президент звільнити голову українського уряду, Зеленський не надав чуткої відповіді.

"Чи можуть бути зміни в уряді? Напевне, можуть бути. Займаємося цим процесом… Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – мовив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що на початку його каденції йому часто закидали те, що міністри дуже часто міняються, а зараз закидають те, що ті "дуже довго працюють".

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