Як НАТО готуватиме Україну до вступу до Альянсу? Інтерв’ю з представником Держдепу США

США підтвержують, що місце України — в НАТО, але для цього потрібні реформи.

З 9 по 11 липня в столиці США пройде 75-й саміт Північноатлантичного альянсу. Україні союзники чітко дали зрозуміти, що на офіційне запрошення до вступу, як і торік, розраховувати не варто. Однак пообіцяли запропонувати "міст до членства" в Альянсі.

Що передбачає цей "міст", чи чекати нових рішень щодо посилення української ППО, та що ще буде в пріоритеті союзників під час зустрічі? Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" у Вашингтоні розповів офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек.

Новий центр НАТО для України

— Яких основних рішень Україні варто очікувати від саміту НАТО, який розпочнеться у Вашингтоні у ці дні?

— Цього року НАТО виповнюється 75 років, і саміт, який пройде цього тижня у Вашингтоні, — це важлива можливість показати пріоритети Альянсу. Один із найголовніших пріоритетів — це підтримка України.

Чесно кажучи, Україна не отримає запрошення до вступу до НАТО на цьому саміті. Це вже відомо. Тому що Україні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах. Але позиція США дуже зрозуміла — США вбачають місце для України в НАТО у майбутньому.

Ще раз лідери НАТО наголосять, що Альянс збирається підтримувати Україну та працювати з нею, щоб підготувати до вступу до Альянсу.

Важливо, що буде оголошено про створення в Німеччині нового Центру НАТО з координації підтримки України. Це є важливим кроком уперед у відносинах. Відбудеться зустріч Ради НАТО-Україна на саміті. Це конкретні заходи, які показують, що Альянс підтримує Україну та продовжуватиме цю підтримку.

Також існують угоди щодо безпеки між Україною та країнами-членами НАТО.

— Так, на десять років.

— Це індивідуальні угоди між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема США, Німеччиною, Великобританією, Францією та іншими. Це також є важливим показником того, як НАТО підтримує Україну.

ППО в пріоритеті

— 8 липня Росія здійснила жорстоку атаку по Україні, вдаривши, зокрема, по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Чи вплине це на фінальні результати саміту? Чи варто чекати на рішення від союзників щодо ППО, щоб Україна могла відбивати російські атаки?

— Це ще один жахливий напад після Маріуполя, Бучі та всього, що вже було скоєно російською стороною. Те, що сталося, — чистий жах. Американці висловлюють щирі співчуття українському народові.

Це показує, що Кремль не поважає жодних нормальних, звичайних правил, навіть правил війни. Це ще один жахливий злочин. І це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на даний момент в Україні. Тож це дуже важливий пріоритет для США — направити ще системи ППО до України. США також закликають інших партнерів робити це. І спрямовувати не лише системи, а й снаряди для того, що вже є.

До того ж США надають зброю Україні, щоб вона могла завдати ударів по російських силах. У тому числі й усередині Росії. І це теж важливо, щоб, треба сподіватися, мінімізувати чи навіть припинити такі атаки.

Але, на жаль, у Кремлі є дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все.

— Але зараз є деякі обмеження, куди ми можемо бити американською зброєю. Чи може змінитися політика Білого дому щодо цього?

— Щиро кажучи, я не можу офіційно коментувати, де є ці кордони. Але сам спостерігав, що у ЗМІ писали багато про те, як Білий дім та інші західні партнери України нарешті зрозуміли, наскільки важливо, щоб Україна могла використовувати зброю, наприклад, по російських прикордонних областях біля Харкова. Місяці два тому всі зрозуміли, що такі обмеження просто не мають сенсу, бо це, на жаль, дало перевагу російській стороні.

А де саме є кордон — я не можу офіційно сказати. США спостерігають, як Україна своєю зброєю атакує цілі усередині Росії. Звісно, ​​є майже постійні дискусії з Офісом президента Володимира Зеленського із цього приводу. Але, зрештою, це рішення українців та адміністрації Зеленського, яким чином і де захистити Україну.

Тут також варто зазначити, що хоробрі українці зупинили російський напад біля Харкова. Ми всі пам'ятаємо, як це було півтора місяця тому. Що це була, можна сказати, надзвичайна ситуація, і ніхто не знав, як далеко російська армія могла довести цей напад.

А, наприклад, сьогодні вранці у газеті The Washington Post була дуже гарна стаття про те, як ефективно українські збройні сили зупинили російську сторону на Харківщині. У цій статті було багато інформації про те, яких величезні втрати зазнає російська сторона. Це теж показує, що люди в Кремлі — безсовісні лідери, і для них не має значення скільки російських солдатів загинуть у таких атаках.

Тому так важливо, щоб США, Європа та інші партнери продовжували підтримувати Україну, і вона могла зупинити такі напади.

Реформи в ЗСУ

— Результати саміту, як очікується, позиціонуватимуть як "міст до НАТО". Чи справді так звучатиме офіційне формулювання? Чи будуть якісь часові рамки цього "мосту"?

— Вираз "міст до НАТО" означає насамперед, що США та НАТО розуміють, як важливо допомогти Україні підготуватися до виступу в НАТО. Є різні чинники, що стосуються цього.

Це подальші реформи у Збройних Силах України, які, слід зазначити, вже діють, і українські солдати, і генерали, і офіцери, і всі діють дуже мужньо та дуже ефективно. Проте, щоб приєднатися до Альянсу, потрібно провести міцні, великі реформи. Також необхідні реформи щодо прозорості у Збройних Силах. Подробиці щодо "мосту до НАТО" будуть більш зрозумілими протягом саміту, але це основна концепція.

— Ви згадали про новий Центр у Німеччині, який планується відкрити. Він існуватиме паралельно з Контактною групою з озброєння України "Рамштайн", чи це буде єдиний механізм, як це працюватиме?

— НАТО і США не оголосили всіх подробиць, але ймовірніше, що це буде у Вісбадені, а не в Рамштайні, але я не можу офіційно підтвердити це сьогодні.

Тому поговоримо трохи про те, чому НАТО ухвалило рішення заснувати такий центр. Вже ведеться хороша робота в цьому напрямку в Німеччині, але була ідея, що мають бути конкретніші кроки вперед, і саме в НАТО. Не лише окремі партнери, як США та Великобританія, а й НАТО самостійно має проводити більше координації щодо підтримки України.

Це, зрозуміло, не означає, що є війна між НАТО та Росією, і це дуже важливо. Бо коли люди у Кремлі кажуть, що насправді Росія веде війну проти цілого Заходу в Україні, це неправда.

І це, звісно, ​​не війна США з Росією. Проте зрозуміло, що НАТО підтримує Україну, тому що це питання справедливості, це питання міжнародного закону, і, зрештою, це дуже важливе безпекове питання Європи, і європейці це теж розуміють. Тому ухвалено рішення створити цей центр у Німеччині.

Справедливі інвестиції в оборону

— Можливо, такий центр є страховкою перед виборами в США? Ми розуміємо, що Штати поринуть у свої внутрішні процеси.

— На мій погляд, в Альянсі вже давно зростає розуміння, що НАТО має робити більше, і це не стовідсотково пов'язано з ситуацією в США. Зрозуміло, що люди спостерігають, що відбувається зараз в плані президентських виборів. Але, як ви знаєте, у демократичному суспільстві питання дуже активно, навіть завзято обговорюються.

Ніхто не може передбачити, що станеться у майбутньому. Однак, ми знаємо, що є дуже довга історія двопартійної підтримки НАТО в США. Незалежно від того, був президент республіканцем чи демократом, двопартійна та двостороння підтримка НАТО дуже довго існує. Як і підтримка України, слід зазначити.

Інша дуже важлива тема на цьому саміті — те, що більше країн-членів НАТО мають більше витрачати на оборону. Це є предметом довгих дискусій в Альянсі.

Цього року ми спостерігаємо, що дві третини членів НАТО виконують план оборонних витрат. Це означає вкладати 2% ВВП. І це є великим і важливим кроком уперед, тому що роки три-чотири тому ситуація була геть іншою.

Європа може покластися на США щодо своєї безпеки, але водночас американці хочуть, щоб усі країни-члени НАТО витрачали достатньо коштів на оборону. Це справедливо.

Також триває підтримка серед американського народу. Моя особиста думка — американці й надалі підтримуватимуть безпеку НАТО та безпеку Європи. До речі, опитування також демонструють таку тенденцію в США зараз, і що важливо, і серед лібералів, і серед консерваторів, і серед членів Демократичної партії, і серед членів Республіканської партії. Це важливий сигнал, як американці думають із цього приводу.

— І все-таки будь-який кандидат має слідувати за суспільною думкою?

— Вони не завжди роблять це, кандидати чи навіть президенти, але також варто зазначити, що в системі США є президент, але немає короля, немає диктатора. Конгрес теж відіграє значну роль, що стосується зовнішньої політики, і, перш за все, Сенат грає дуже велику роль у цьому питанні.

Тому президент не може робити все, що він чи вона захоче. Громадська думка грає ключову роль у цьому також. І важливий фактор, що європейці роблять все більше, щоб підтримувати Україну та зміцнити НАТО.

НАТО – це оборонний альянс, і його мета – захистити Європу, а не нападати на будь-кого.

Безпека США та Європи тісно пов'язана

— Якщо говорити про громадську думку та підтримку України серед американців — які ваші спостереження з цього приводу?

— Американцям дуже не подобається, коли вони спостерігають несправедливість, жорстокість та зло у світі.

Звичайно, американці також розуміють і вважають, що не можуть врятувати всіх у світі, хто страждає. Це неможливо для будь-якої країни. А щодо України, яка перебуває в Європі, американці розуміють пріоритети. Для них дуже довго великим пріоритетом є забезпечення безпеки Європи.

Американці, які вивчали історію, наприклад, розуміють, що між Першою та Другою світовими війнами в США були голоси, які думали, що ми не повинні втручатися у справи Європи. Що це їхня справа, не наша. Що це була помилка брати участь у Першій світовій війні. Такі думки дуже сильні між війнами. Але Друга світова війна показала більшості американців, що безпека Європи та безпека США дуже тісно пов'язані.

І я сам вважаю, що американці, їхня переважна більшість, розуміють це. Звичайно, громадяни США також переймаються тим, що відбувається в Тихоокеанському регіоні. Вони розуміють, що в даний момент, попри те, що російський уряд несе дуже великий виклик для Америки, Китай — це наш найбільший суперник.

Тому нам потрібно думати і про Азію та Тихоокеанський регіон. Але коли ми бачимо, як європейці більше роблять для свого захисту, це допомагає американцям розуміти, що ми можемо і підтримувати безпеку в Європі, і робити все, що стосується Китаю.

Китай ухвалив неправильне рішення

— Думаю, Китай спостерігає за тим, яку відповідь Захід дає Росії, і від цього теж відштовхується у своїх планах та стратегіях у Тихоокеанському регіоні. Важливо, щоб Росія отримала відсіч, і для Китаю це буде урок.

— Я б погодився з цим аналізом, бо коли уряд такої країни як Росія порушує всі правила міжнародного права, як вони робили в Україні, і, якщо таке вторгнення врешті успішне, це показує всім у світі, що можна вчиняти таке без наслідків. Без покарання.

Щодо Китаю, тут варто зазначити, що уряд КНР, на жаль, ухвалив неправильне рішення, і це рішення підтримує Росію у війні в Україні. Уряд США говорить з цього приводу з урядом Китаю дуже-дуже часто, тому що є все більше інформації та доказів з цього приводу. І, звичайно, США хочуть, щоб Китай припинив це негайно.

Ми розуміємо, що є інші кризи у світі, які наразі пов'язані. Це відбувається і в так званому інформаційному просторі — Кремль використовує ситуації, у тому числі й у Секторі Газа, щоби розширити свою дезінформацію, наприклад. Тому все пов'язано, і це непросто, але США роблять все можливе, щоб урегулювати ситуацію і в Україні, і в Секторі Газа, і щодо напруги в Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що китайські та російські компанії, ймовірно, спільно розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський "Шахед", який окупанти використовують проти України.