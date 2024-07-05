Залишилось єдине прізвище: стало відомо, ким Зеленський може замінити Шмигаля

Шмигаль побив рекорд Миколи Азарова і найдовше в історії незалежної України перебуває на посаді прем'єра

На тлі чуток про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України, у ЗМІ з’явилась інформація, що Володимир Зеленський планує замінити чинного прем'єра на першу віцепрем'єрку — міністерку економіки Юлію Свириденко. Станом на зараз це чи не єдина кандидатура, прізвище якої звучить у світлі можливої зміни прем'єра.

Однак джерела "Телеграфу" в оточенні президента спростовують даний інсайд: Чи справді Зеленський планує звільнити Шмигаля? Що говорять в уряді, ОП та Верховній Раді

"Після звільнення Кубракова та [голови Держагентства з відновлення Мустафи] Найєма почалась інформаційна кампанія проти Шмигаля" — розповів співрозмовник "Телеграфа".

Подейкують, що причиною цього є нібито незавершені фінансові розрахунки уряду з відомим бізнесменом Максимом Шкілем. Останній відомий як власник компанії Autostrada, яка є одним із найбільших підрядників з будівництва захисних споруд на енергообʼєктах, а до вторгнення отримала левову частку замовлень "Великого будівництва".

При цьому сам Шкіль відверто звинувачує Шмигаля у припиненні фінансування захисту обʼєктів енергетики третього рівня. Вони мають захищати від ракетних ударів.

"Про обстріли енергетичної інфраструктури було відомо заздалегідь, але не зроблено практично нічого. Виключно через відсутність фінансування всі роботи були зупинені. Результат — країна без світла!" — стверджує бізнесмен.

Тим часом в ОП закликають не звертати на це увагу. Джерело "Телеграфу" на Банковій говорить, що для Зеленського важливо бачити результат. До того ж Шмигаль поводиться досить обережно та погоджує кожний свій крок, хоча й "не генерує креативні рішення, яких чекає Зеленський".

"У нас зараз взагалі немає дискусії про зміни в уряді", — сказав співрозмовник.

Спростовують інформацію про відставку прем’єра і в Кабміні. Однак дехто з депутатів натякає, що "диму без вогню не буває".

Варто зазначити, що раніше як наступника Шмигаля розглядали також кандидатуру Олександра Кубракова, який до травня 2024 року був віцепрем'єрміністром з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте наразі Кубраков втратив прихильність через активну роботу на власний піар та спробу будувати власну комунікацію з посольствами країн-партнерів.

Також кандидатом на очолення уряду називали Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК "Нафтогаз". Проте за даними ЗМІ, він може стати міністром інфраструктури, а також віцепрем'єром.

Як повідомляв "Телеграф", 18 червня Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тимчасово виконувати обов’язки голови цього відомства призначили Романа Коменданта.