"Насильство не має перемогти": Зеленський емоційно прокоментував напад на Трампа, що сказав лідер України

"Телеграф" розповідає про це детальніше

У неділю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на життя експрезидента США Дональда Трампа.

"Я вражений інформацією про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсільванії. Таке насильство не має виправдання й місця у світі. Ніколи не повинно переважати насильство", – написав глава України у мережі Х (колишній Twitter).

Він також додав, що "з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп тепер у безпеці" і побажав йому якнайшвидшого одужання. А також висловив співчуття родині.

"Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учаснику мітингу. Я бажаю сил усім, хто переживає жах від цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в США під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли в той час, як він виголошував промову перед своїми прихильниками. Хто саме стріляв, невідомо, Трамп, схоже за все, отримав легкі поранення. Поки що невідомо, хто та з якою метою стріляв у експрезидента США. Зазначається, що звуки пострілів на відео дуже схожі на постріли з пневматичного озброєння.

Президент США Джозеф Байден засудив спробу замаху на свого політичного конкурента та експрезидента країни Дональда Трампа. За його словами, у Сполучених штатах не повинно бути місця такому насиллю. Він заявив, що молиться за свого опонента, а адміністрація очікує додаткової інформації.

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронці виявили напівавтоматичну гвинтівку на місці замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Подробиці інциденту продовжують встановлювати.