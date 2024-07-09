Арестович заступився за Подоляка, брат якого служив у спецслужбах РФ, і згадав про Сирського

Арестович роздає свої поради, давно перебуваючи далеко за межами України

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який нещодавно дав пораду президентові Росії Володимиру Путіну, як перемогти Україну, прокоментував історію з братом радника голови ВП Михайла Подоляка Володимиром. Родич Подоляка помер у Росії та працював у Головному розвідуправлінні (ГРУ) Генштабу ЗС РФ.

Арестович заявив, що син за батька не відповідає і брат за брата — теж, і те, що рідний брат Подоляка міг служити в спецслужбах Росії, "ще не робить Михайла Подоляка негідником і злочинцем". Він нагадав, що рідний брат Головкому ЗСУ Олександр Сирський теж живе в Росії.

"Ось коли встановлять зв’язок та дії, чи бездіяльність Михайла Подоляка на користь спецслужб Росії, це інша розмова. Але повірте Михайло Подоляк під дуже серйозним контролем і вітчизняних спецслужб і закордонних. Тому за фактом наявності брата пред’являти претензії людині некоректно. Ми не в Сталінські часи живемо. Природне питання, яке виникає у людей: а чи здійснюють цей контроль вітчизняні та західні спецслужби, — повірте, здійснюють", — сказав Арестович.

На запитання ведучого, чи спецслужби РФ можуть використовувати родичів для тиску на наших чиновників, Арестович відповів ствердно, але зазначив, що "це ніколи не виходило". Якщо людина не хоче продаватися, вона не продається, додав ексрадник ОП.

Далі розмова перейшла на Сирського та його російських родичів. Як відомо, у 1986 році його родина — батьки та молодший брат — переїхала спочатку до Костерева, а потім до Володимира, де живуть досі. До проголошення Незалежності України Олександр час від часу їздив до батьків, проте тепер із ними нібито не спілкується.

Ведучий зазначив, що батьки — сильний фактор, і цілком можна припустити, що його можна використовувати для тиску на головкому. Арестович погодився, що це можливо.

"Можна, але цей факт має бути доведений, що здійснювався тиск", — сказав він.

Розмірковуючи про конфлікт інтересів, колишній радник ОП сказав, що 10 мільйонів українців мають прямі родинні зв’язки в Росії. Однак це не може бути причиною не брати їх на роботу, зазначив він. Ведучий заперечив, що є й інші люди, без родичів у РФ і чи не розумніше було б брати їх на відповідальні посади.

"Є ж такі посади, для заняття яких людина повинна мати унікальний набір якостей. Я зараз не про Сирського, невідомо володіє він ним, чи ні. Або про Подоляка, але далеко не кожен може їх замістити. Це завжди конкретна проблема та конкретна дилема. Загалом скажу так: на заході не прийнято… карати чи не ставити на серйозну посаду людину, у якої рідний брат у Китаї, наприклад… у цій ситуації прийнято уважно стежити", — сказав він.

Нагадаємо, Арестович минулої осені виїхав з України. Після свого виїзду він різко змінив риторику — зокрема, розсипався у похвалах Путіну. При цьому він робив порівняння російської та української влади, в якому, на його думку, росіяни виглядають набагато краще.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Арестович заявив про свою чергову професію. Він зробив кілька інших дивних заяв.