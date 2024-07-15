Мирный план и будущее Шмыгаля: основные заявления Зеленского (обновляется)

На следующем саммите мира должна присутствовать Россия

Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе и с Республиканской партией в случае ее прихода к власти. Что касается приглашения Украины в НАТО, то это обязательно произойдет, однако после окончания войны.

Эти и другие заявления президент Украины Владимир Зеленский сделал во время пресс-конференции днем, 15 июля. "Телеграф" собрал главные тезисы в одном материале.

Президентские выборы в США и последствия для Украины

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский заявил о том, что если президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп, украинские власти будут работать с ним.

"Что касается окончания войны… Какое видение у потенциального президента США, одного из кандидатов на пост президента Дональда Трампа, общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", — сказал Зеленский. .

Он добавил, что Украина имеет двухпартийную поддержку Конгресса США и имеет мощные отношения с Республиканской партией.

"Я встречался с губернаторами-республиканцами на протяжении натовского саммита в штате Юта. У меня была встреча с большим количеством губернаторов, именно республиканцев. С большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам, ко мне... Я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того, каким будет выбор народа США в ноябре. Я здесь больших угроз не вижу», — сказал президент.

Членство Украины в НАТО

Владимир Зеленский уверен, что Украина получит приглашение в альянс сразу после победы в войне с Россией. До окончания войны об участии в НАТО речь не идет.

"Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны", — сказал президент.

Второй саммит мира

По словам Зеленского, Украина планирует подготовить план ко второму саммиту мира. Он будет содержать, в частности, все 10 пунктов украинской формулы мира.

"В конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности по заключению нашего саммита мира. Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности" , – сказал президент.

Также в августе состоится встреча в Турции, на которой будут обсуждаться вопросы свободного мореходства и продовольственной безопасности. По словам Зеленского, здесь также будет разработан план.

"В сентябре будет встреча в Канаде по обмену пленных и обмену детей, и там будет сделан план", — добавил он.

Полностью готовый план должен быть разработан до ноября текущего года. По словам президента, тогда "все будет готово ко второму саммиту мира", и "представители России должны быть на втором саммите".

Безопасность украинского неба и ПВО

Чтобы полностью закрыть небо Украины и обезопасить гражданское население, нашей стране нужны 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины", — заявил Зеленский.

Он добавил, что не может разглашать, сколько именно систем Patriot сейчас имеет Украина и сколько их будет в будущем. При этом глава государства отметил, что ЗРК "Patriot" – это не единственная система, которая нам нужна, в защите работает весь ее комплекс.

"Один "Patriot" не сможет работать, но он главный в этой общей системе и самый мощный, потому что ничто больше не работает с баллистикой", — сказал президент.

Кроме того, по мнению Зеленского, было бы справедливо, чтобы в защиту украинского неба присоединилась Польша. Речь идет о ракетах, летящих в ее направлении.

"Будет справедливо, если Польша будет помогать Украине сбивать летящие в ее направлении ракеты", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что на западе Украины расположены газовые хранилища, по которым бьют россияне.

"Примечательно, что украиноскептики пользуются этим газом и если мы не защитим хранилища, они зимой останутся без газа", — заявил Зеленский.

Будущее премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

На вопрос журналистов о том, планирует ли президент уволить главу украинского правительства, Зеленский не дал четкого ответа.

"Могут ли быть изменения в правительстве? Наверное, могут быть. Занимаемся этим процессом… Мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения. Шмигаль – один из важных людей в нашем правительстве, он премьер-министр, конечно, с ним тоже проговариваю некоторые вещи", – сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что в начале его каденции его часто упрекали в том, что министры очень часто меняются, а сейчас упрекают в том, что те "очень долго работают".

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