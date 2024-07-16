Отмена перехода на летнее время: что именно изменится для украинцев

У этого решения есть свои подводные камни

В Украине окончательно отменили переход с зимнего на летнее время. Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №4201.

"Телеграф" разбирался, что именно теперь изменится для украинцев. Нужно ли будет еще раз переводить стрелки часов в этом году.

Следует напомнить, что вопрос об отмене перевода времени в Украине поднимался с 2019 года. Однако в 2021 году парламент не поддержал законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Тогда же документ был направлен на доработку в Комитет по экономическому развитию. В октябре 2021 года автор законопроекта нардеп Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты вернутся к обсуждению вопроса позже.

Уже в октябре 2023 года нардепы вновь вернулись к рассмотрению вопроса об отмене перехода на летнее время. Одной из причин стало то, что после перевода часов в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Это стало особенно актуально на фоне разрушения российскими оккупантами украинской энергетической инфраструктуры.

Что изменится?

После принятия законопроекта об отмене перехода на летнее время все равно придется переводить стрелки часов. Но это нужно будет сделать только раз.

В последнее воскресенье октября этого года (27.10.2024) гражданам Украины нужно будет перевести стрелки на один час назад. После этого перевод на летнее время с 2025 года и дальше не будет. В Украине всегда будет зимнее время, то есть UTC+2 (киевское время).

Следует отметить, что у такого решения есть немало противников. Они отмечали, что теперь для украинцев целых полгода будет на час скорее наступать ночь. Кроме того, летом будет рано рассветать. К примеру, в июле восход солнца будет в 2:52 ночи, а закат в 19:12. Особенно ощутимо это будет на востоке страны.

Напомним, украинцы переводили часы дважды в год: на летнее время — в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября. Соответствующее постановление было принято Кабмином Украины 13 мая 1996 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и где зародилась практика перехода на сезонное время. Украина дважды пыталась отказаться от нее, но дело затянулось.