Не все так погано? У Кабміні заспокоюють українців щодо відключень світла взимку

Українцям навіяли оптимізм із приводу зимових відключень світла

Через плачевну ситуацію в енергосистемі України вже почали звучати прогнози про те, що взимку відключення будуть дуже довгими та частими. Однак поки що такі прогнози робити рано.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі єдиного марафону новин. За її словами, зараз не варто робити прогнози на зиму.

Зокрема це пов’язано з тим, що Україні вдалося відновити частину критично важливого обладнання, а також проведення підготовки об’єктів генерування електрики до осінньо-зимового періоду.

При цьому чиновниця каже, що Україна, наприклад, проводить ремонтні роботи на атомних енергоблоках.

"Всі ці атаки доставляють додаткові проблеми енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що рано. Але зазвичай ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", — зазначила Гринчук.

Як повідомлялося раніше, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко раніше казав, що до початку опалювального сезону навіть теоретично неможливо відновити всю знищену теплову генерацію. Тому відключення взимку будуть у будь-якому випадку.