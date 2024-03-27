Знову переводимо годинники: коли в Україні настане "літній час" і що з планами Ради скасувати перехід

"Природним" для більшої частини територій нашої країни є саме зимовий час

Березень добігає кінця, а це означає, що настав час переводити годинники на "літо". Цьогоріч стрілки зрушать на годину вперед о 03:00 31 березня. В абсолютної більшості людей, час на ґаджетах має змінитися автоматично. Вручну необхідно буде перевести хіба що аналогові годинники та час на мікрохвильовках й інших приладах, що не підключені до мережі інтернет.

Зауважимо, що практика переходу на "літній час" існує в багатьох країнах вже понад 100 років. В Україні від подібних переходів намагаються відмовитися вже кілька років та кожного разу щось не виходить. Нині законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" чекає на повторне друге читання. Щоправда, чекає він з 2021 року.

Навіщо час почали ділити на літній та зимовий

Німеччина та Австро-Угорщина запровадили сезонний час в роки Першої світової війни, коли бракувало палива для генерації електроенергії. Згодом цей приклад наслідували Франція, Велика Британія, Росія, США. Зробили це для того аби "продовжити" світловий день і таким чином зекономити на паливі.

Після Другої світової війни частина країн практику скасувала, та згодом були змушені повернутися – через нафтову кризу у 1970-х.

Наразі перехід на літній/зимовий час продовжують застосовувати близько 60 країн світу. Зокрема, більшість країн Європи, США та Канада. У 2019 році Європейський парламент підтримав скасування сезонного часу у країнах Євросоюзу. А вже з 2021 кожна країна-учасниця могла сама обирати, чи зберегти чинну систему, чи відмовитися від неї. Однак, реформа загальмувала, нібито через побоювання, що це викличе плутанину з часовими поясами та призведе до проблеми з логістикою.

Чи є сенс у "сезонному часі" у XXI столітті

У 1996 році український уряд затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Вона дії досі. Перехід на зимовий/літній час дійсно впливає на економію електроенергії в побуті та на підприємствах, однак з кожним роком все менше.

Річ у тім, що часи змінюються. В сучасному світі люди мають різний темп життя і вже не так підпорядковуються певним соціальним нормам. Так, перехід на літній час не приносить аж такої великої економії, а враховуючи різні енергоощадливі механізми вплив взагалі нівелюється. До того ж найбільше електроенергії споживають не лампи освітлення, а побутові прилади, використання яких не залежить від часу доби.

Які країни не переводять годинники

Через сумнів у тому, навіщо це взагалі потрібно, деякі країни або відмовилися від переходу на сезонний час, або ніколи цього і не робили. Наприклад, нині годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія, а також Росія та Білорусь. Загалом, понад 130 країн.

Між іншим, "природним" для більшої частини територій нашої країни є саме зимовий час (Київський – часовий пояс UTС+2). Лише Луганська та частково Донецька, Харківська, Закарпатська області знаходяться в інших часових поясах.

Україна двічі намагалася відмовитися від переходу

Першу спробу скасувати перехід було зроблено у 2011. Тоді ініціатива зазнала нищівної критики й ідею відклали у шухлядку. Вдруге народні обранці спробували змінити "традицію" у 2021 році. В новому проєкті закону навіть містилося положення про те, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території. Це мало б розв'язати проблему часової розбіжності у регіонах.

Також в законопроєкті окремо наголошувалося на важливості відмови від єдиного часового простору з РФ (Росія перебуває в часовому поясі UTC+3 та живе за єдиним часом без переведення годинників). Закон мав врегулювати різні моменти й залишити Україну у "зимовому часі", який би більше ніколи не збігався з часом у Росії.

Однак, як і в ЄС, в Україні так і не прийняли остаточного рішення. Голосування у другому читанні 19 березня 2021 року не набрало достатньої підтримки й проєкт закону відправили на доопрацювання. Наразі на сайті Верховної ради законопроєкт вже четвертий рік має статус: "Очікує на повторне друге читання".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де перевірити чи точно йде годинник після переведення на літній час. Більшість сучасних ґаджетів переводять час автоматично, однак бувають і перебої. Тож краще перевірити й впевнитися, що ви не запізнюєтеся на роботу чи іншу важливу зустріч.