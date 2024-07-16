Економічний комітет Ради вимагає від НКРЕКП та Міненерго обґрунтувати ініційоване ними об’єднання тарифів для промисловості 1 і 2 класів

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні 15 липня звернувся до НКРЕКП та Міністерства енергетики України з вимогою надати обґрунтування та розрахунки економічного ефекту від ініційованого ними обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії для непобутових споживачів 1 та 2 класів.

Суть ініціативи полягає у підвищенні тарифу на розподіл споживачів 1 класу майже в 5 разів. Простими словами, ті споживачі, які отримують електроенергію з меншими втратами і побудували власну енергетичну інфраструктуру, платитимуть стільки ж, скільки ті, хто споживає з вищими втратами і не будував власну інфраструктуру. Що на думку членів комітету виглядає як обман інвесторів.

Присутні на засіданні Комітету голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко повідомили, що наразі точних розрахунків та обґрунтування впливу цієї ініціативи на економіку немає. Виникнення ініціативи щодо об’єднання тарифів представники НКРЕКП та Міненерго пояснили необхідністю спрямувати додатковий фінансовий ресурс компаніям "Енергоатом" та в меншій мірі "Укргідроенерго". Голова НКРЕКП підтвердив, що ініціатива принесе додатковий дохід "Енергоатому" в розмірі 5-10 млрд грн в рік.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк закликав до подальшого обговорення цього питання і повідомив, що розгляд Комісією рішення з цього приводу перенесене на наступний тиждень.

Раніше Федерація роботодавців України, Укрметалургпром та інші бізнес-асоціації виступили проти об’єднання тарифів на розподіл електроенергії 1 і 2 класу, оскільки це загрожує зупинкою підприємств в оборонній, цементній, деревообробній, та інших галузях промисловості. Прикладами споживачів 1 класу є "Укрзалізниця", "Південмаш", металургійні підприємства.