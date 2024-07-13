"Роблю це для своїх рідних": поліцейська з Маріуполя розповіла про відновлення після полону

Попри звільнення деякі речі довкола досі мисленно повертають дівчину у часи полону

Маріупольська поліцейська Мар'яна Чечелюк, яку повернули додому під час обміну військовополоненими наприкінці травня, розповіла, як відновлюється після двох років перебування у полоні. У дівчини виникло чимало проблем зі здоров'ям, тому зараз вона лікується

Про це повідомляє BBC, яке поговорило з Чечелюк. Колишня військовополонена каже, що навіть тут, у мирному житті, довкола неї багато речей, які нагадують про перебування у російському полоні.

"Навіть запах парфумів нагадує запах тих гидот, які вели мене на допити. Кожен раз, переживаю все це знову та знову. Починаю лякатися, що знов повертаюся туди", – сказала вона.

Також Мар'яна зізналася, що попри постійну посмішку в соцмережах та на фото, морально їй досі дуже важко. В тому числі через те, що у полоні досі перебуває її коханий, боєць "Азову".

"Моя посмішка – фальш. Але я роблю це для своїх рідних, які хочуть бачити мене щасливою. Я знайду спокій і справжнє щастя, тоді, коли повернеться мій чоловік", – сказала дівчина.

Нагадаємо, Мар’яна Чечелюк провела у російському полоні 2 роки. Пройшовши через справжнє пекло, дівчина змінилася до невпізнаваності.

Мар’яна була викрадена російськими окупантами у травні 2022 року під час виїзду до Запоріжжя з оточеного Маріуполя, де вона працювала слідчою у Національній поліції.

За два роки ув’язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. У різні часи Мар’яну утримували в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині та колонії в Маріуполі.