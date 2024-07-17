Украина и Россия обменялись пленными: сколько защитников удалось вернуть домой (фото)

Президент еще раз подчеркнул, что не оставит ни одного украинца в российском плену

Украина провела очередной обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 95 украинских защитников, и столько же россиян было выдано представителям РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал страну, которая выступила посредником, и поблагодарил за усилия.

Среди вернувшихся домой воины ВСУ, Национальной гвардии и пограничники.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", — написал глава государства.

Как добавил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, всего удалось вернуть 3405 человек с начала полномасштабного вторжения домой. Представители Офиса омбудсмена находятся на месте осуществления обмена и контролируют соблюдение прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевских конвенций. Воинам выдадут чистую одежду и еду, осмотрят врачи и назначат необходимое лечение или реабилитацию.

Как только военнопленные вышли из автобуса на украинскую землю, они не сдерживали слез. Первым делом они попросили телефоны, чтобы позвонить совим близким и обрадовать их.

"Благодарим ОАЭ за помощь в возвращении наших воинов. Украина в очередной раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении. Спасибо родным, которые ждут хорошие новости и верят в государственные органы, которые привлекут к возвращению украинцев международных партнеров и работают ради результата", — написал Дмитрий Лубинец.

Также "Телеграф" сообщал, что солдаты РФ расстреляли украинских солдат. Очередное кровавое преступление против безоружных людей попало на видео.