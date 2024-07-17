"Неможливо стримати почуттів": омбудсмен показав перші емоції українських захисників після обміну (відео)

На одному з відео можна побачити перший дзвінок додому звільненого воїна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші емоції українських захисників, яких звільнили з полону під час масштабного обміну. Наші воїни не стримували емоцій на рідній землі.

Відео було опубліковано у Telegram-каналі омбудсмена. На кадрах видно, як один із них, вийшовши з автобуса, став навколішки і цілував хрест у себе на шиї. Сліз у цей момент захисник не зміг стримати.

"Перші емоції повернутого Захисника додому Неможливо стримати почуттів! Вітаємо на Батьківщині!", — пише Лубинець.

На одному відео можна побачити перший дзвінок додому вже іншого звільненого воїна. Після короткої телефонної розмови захисник вирушить на обстеження, оскільки росіяни в полоні били його по ребрах.

"Розмови з рідними розчулюють! Це ті миті, для яких працює велика команда людей", — підписав це відео омбудсмен.

Нагадаємо, що під час обміну полоненим, що відбувся 17 липня, додому повернулися 95 захисників. Стільки ж росіян було видано представникам РФ.

Раніше ми писали про те, що в ГУР розповіли несподівані подробиці обміну полоненими, що відбувся 29 червня.