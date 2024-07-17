"Невозможно сдержать чувства": омбудсмен показал первые эмоции украинских защитников после обмена (видео)

На одном из видео можно увидеть первый звонок домой освобожденного воина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые эмоции украинских защитников, которых освободили из плена во время масштабного обмена. Наши воины не сдерживали эмоций на родной земле.

Видео были опубликованы в Telegram-канале омбудсмена. На кадрах видно, как один из них, выйдя из автобуса, встал на колени и целовал крест у себя на шее. Слез в этот момент защитник не смог сдержать.

"Первые эмоции возвращенного Защитника домой Невозможно сдержать чувства! Приветствуем на Родине!", — пишет Лубинец.

На еще одном видео можно увидеть первый звонок домой уже другого освобожденного воина. После короткого телефонного разговора защитник отправится на обследования, так как россияне в плену били его по ребрам.

"Разговоры с родными умиляют! Это те мгновения, для которых работает большая команда людей", — подписал это видео омбудсмен.

Напомним, что во время обмена пленным, который состоялся 17 июля, домой вернулись 95 защитников. Столько же россиян было выдано представителям РФ.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказали неожиданные подробности обмена пленными, который прошел 29 июня.