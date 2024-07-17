Владиславич, Владиславович чи Володиславович? Як правильно звернутись до сина Владислава українською

Все простіше, ніж здається на перший погляд

Попри зростання популярності української мови деякі помилки зустрічаються досить часто. Особливо образливо, коли вони стосуються особистого звертання. Раніше ми писали, як правильно звертатись до Святослава, а тепер повідомимо про звертання українською до Владислава і який варіант по батькові ― Владиславич, Владиславович чи Володиславович ― є правильним.

Багато людей вживають зменшувально-пестливу форму імені "Владік", але її краще залишити росіянам. Це нав’язана форма. "Телеграф" розібрався, як правильно звертатись українською до Владислава.

Як правильно звертатись до чоловіків з іменем Владислав

Це ім’я має слов’янське походження. У нього одразу дві основи "влад" та "слава".

Зменшена форма ― Влад. Але казати Владік не варто, це запозичене слово у росіян. Натомість краще звернути увагу на зменшувально-пестливі форми:

Владик;

Вальдик;

Вальдемар;

Владуха.

В Україні проживає 105214 носіїв імені Владислав. Про це йдеться на порталі "Рідні".

Як утворити по батькові

У "Вікіпедії" вказано одразу декілька варіантів по батькові. Усі три вважаються правильними.

Владиславич. Владиславович. Володиславович.

Утворення по батькові для доньки Владислава схоже. Там також є три правильних варіанти: Владиславівна, Владиславна та Володиславівна.

Зазначимо, що найчастіше використовуються по батькові Владиславович та Владиславівна. Але правильним є той варіант, який зазначений у паспорті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як звернутись до Данила українською. Також вам може бути цікаво, які є пестливо-зменшувальні форми імені Дарина.