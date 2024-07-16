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Він вам не "Славік": як звертатись до Святослава українською

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Це давнє ім'я, яке й сьогодні досить популярне Новина оновлена 16 липня 2024, 19:59
Це давнє ім'я, яке й сьогодні досить популярне. Фото Колаж "Телеграфу"

Говоріть чистою солов’їною без помилок!

Власне ім’я вважається найприємнішим словом для більшості людей, тому неправильне звертання до співрозмовника може не лише видати неграмотність, а й зіпсувати стосунки. Тому варто впевнитись, що знаєте, як ласкаво звернутись до Слави українською мовою.

Ім’я Святослав хоч і не входить до переліку десяти найбільш поширених імен в України, проте його мають багато хлопчиків та чоловіків. "Телеграф" дізнався, як правильно звертатись до носіїв цього імені.

Ім'я Святослав: значення і поширення в Україні

Це ім’я має слов’янське походження. Зокрема, на це вказує двоосновність імені, яке складається з двох слів ― "святий" і "слава".

В Україні проживає понад 13 з половиною тисяч Святославів. Про це йдеться на порталі "Рідні".

Ім'я Святослав, поширення в Україні
Більше всього Слав на заході

Як правильно звертатись до Слави українською

До Святослава можна звертатись використовуючи повне ім’я чи зменшено-ласкаве. У першому випадку врахуйте, що потрібно застосовувати кличний відмінок. Як зазначається у словнику, правильним буде звертання "Святославе".

Як відмінювати ім'я Святослав
Не забувайте про кличний відмінок

Можна також використовувати й зменшувально-ласкаву форму імені. Запам’ятайте головне ― він вам не "Славік"! Це російська форма імені. На щастя, в українській мові є багато гарних та колоритних звернень до Святослава:

  • Славко;
  • Славчик;
  • Святко;
  • Святусь;
  • Славцьо;
  • Славик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як звернутись до Тетяни українською. Забудьте про "Танєчку"!

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