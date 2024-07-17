Владиславич, Владиславович или Володиславович? Как правильно обратиться к сыну Владислава на украинском

Все проще, чем кажется на первый взгляд

Несмотря на рост популярности украинского языка, некоторые ошибки встречаются довольно часто. Особенно обидно, когда они касаются личного обращения. Раньше мы писали, как правильно обращаться к Святославу, а теперь сообщим об обращении на украинском языке к Владиславу и какой вариант отчества — Владиславич, Владиславович или Володиславович — правильный.

Многие люди употребляют уменьшительно-ласкательную форму имени "Владик", но ее лучше оставить россиянам. Это навязанная форма. "Телеграф" разобрался, как правильно обращаться по-украински к Владиславу.

Как правильно обращаться к мужчинам с именем Владислав

Это имя имеет славянское происхождение. У него сразу две основы "влад" (то есть власть) и "слава".

Уменьшенная форма — Влад. Но говорить Владик не стоит, это заимствованное слово у россиян. Лучше обратить внимание на уменьшительно-ласкательные формы:

Владык;

Вальдик;

Вальдемар;

Владуха.

В Украине проживает 105214 носителей имени Владислав. Об этом говорится на портале "Рідні".

Как образовать отчество

В "Википедии" указано сразу несколько вариантов отчества. Все три считаются верными.

Владиславич. Владиславович. Володиславович.

Образование отчества для дочери Владислава похоже. Там также есть три правильных варианта: Владиславовна, Владиславна и Володиславовна.

Отметим, что чаще всего используются отчество Владиславович и Владиславовна. Но правильный тот вариант, который указан в паспорте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как обратиться к Даниле на украинском языке. Также вам может быть интересно, какие есть ласкательно-уменьшительные формы имени Дарина.