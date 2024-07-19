Не пече і не дощить: коли Києву очікувати ідеальної погоди

Іноді дутимуть свіжі вітри

Спека нарешті покинула столицю України й у місті поступово починають панувати комфортні показники. За словами синоптиків, денна температура до кінця тижня не перевищить +28 градусів.

Згідно з даними ресурсу Meteofor, найближчими днями передбачається лише невелика похмурість. Місцями вона триматиметься з самого ранку.

Протягом 19 липня очікується мінлива хмарність, але без дощу. Денна температура сягне +28 градусів, але вночі зафіксувалась близько +20 градусів. У період ранку-пізнього вечора прогнозуються максимальні пориви вітру — свіжі 8-9 м/с.

У суботу, 20 липня, також передбачається комфортна погода. Місцями на небі плаватимуть хмари, але без опадів. У денний час стовпчики термометрів покажуть +28 градусів. Вночі буде прохолодніше — +18 градусів. Протягом вихідного сила вітру коливатиметься від легких 3 м/с до помірних 7 м/с.

Останній день тижня, 21 липня, принесе у місто лише невелику похмурість. Повітря вдень прогріється до +28 градусів. Вночі стовпчики термометрів зафіксуються біля +18 градусів. Потужність вітрів в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Якщо в Україні влітку була аномальна африканська спека, то взимку очікуються високі морози? На це запитання відповіла "Телеграфу" докторка географічних наук, метеоролог, кліматолог і агрометеоролог Світлана Бойченко.