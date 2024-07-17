Україна — в епіцентрі спеки: настав "найгарячіший" день року, прогноз погоди до кінця тижня

Вже видно світло наприкінці "погодного тунелю"

Надзвичайна спека продовжує стояти в Україні і саме цей день, 17 липня, на думку синоптика Наталії Діденко , стане найспекотнішим днем літа. Після нього спека потроху почне спадати.

"17 липня, в середу, в Україні втримається надзвичайна спека з температурою повітря +34 +39, місцями +40 градусів і вище… Нагадую, що завтра (17 липня, — ред.) фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це — пік", — написала синоптик.

За її прогнозом, 18 липня спека почне спадати у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. 19-20 липня зона ослаблення спеки зрушить на південь, центр та схід України. Киянам обіцяють до +28 +30 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 17 липня, у західній частині України пройдуть дощі. Найспекотнішою стане Одещина, де повітря розжариться до +40 градусів.

У четвер, 18 липня, дощі накриють більшу частину України, сухо буде лише на сході, півдні та південному сході. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18-23 (у Криму 24) градуси вище за нуль, вдень очікується +24 +38 градусів.

У п’ятницю, 19 липня, дощі можливі в деяких західних, південних та східних областях. Вночі прогнозується +19 +27 градусів, вдень буде +24 +36 (у Криму +38) градусів.

У суботу, 20 липня, дощі ймовірні у східних, Запорізькій, Херсонській, частині Кіровоградської та деяких західних областях. Нічна температура повітря очікується на рівні 14-25 градусів вище за нуль, вдень буде від +26 на заході до +36 на півдні.

У неділю, 21 липня, опадів в Україні не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14-25 градусів із позначкою "плюс", вдень прогнозується 26-36 градусів вище за нуль.

Як повідомляв "Телеграф", спека та суха погода вже призвели до поширення територією України стихійних пожеж. Постраждали кілька областей.