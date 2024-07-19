Не печет и не дождит: когда Киеву ждать идеальной погоды

Иногда будут дуть свежие ветры

Жара наконец-то покинула столицу Украины и в городе постепенно начинают господствовать комфортные показатели. По словам синоптиков, дневная температура до конца недели не превысит +28 градусов.

Согласно данным ресурса Meteofor, в ближайшие дни предполагается лишь небольшая пасмурность. Местами она будет держаться с самого утра.

В 19 июля ожидается переменная облачность, но без дождя. Дневная температура составит +28 градусов, но ночью зафиксировалась около +20 градусов. В период утра-позднего вечера прогнозируются максимальные порывы ветра — свежие 8-9 м/с.

В субботу, 20 июля, также предполагается комфортная погода. Местами на небе будут плавать тучи, но без осадков. В дневное время колонки термометров покажут +28 градусов. Ночью будет прохладнее – +18 градусов. В течение выходного сила ветра будет колебаться от легких 3 м/с до 7 м/с.

Последний день недели, 21 июля, принесет в город лишь небольшую пасмурность. Воздух днем прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров зафиксируются около +18 градусов. Мощность ветров в этот день не превысит 3 м/с.

Если в Украине летом была аномальная африканская жара, то зимой ожидаются высокие морозы? На этот вопрос ответила "Телеграфу" доктор географических наук, метеоролог, климатолог и агрометеоролог Светлана Бойченко.