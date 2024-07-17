Українцям варто звикати до спеки: невтішний прогноз від синоптиків на наступні роки

Кліматологи давно б’ють на сполох

Україна пройшла пік аномальної спеки, в деяких областях температура перевищувала відмітку у 40 градусів тепла. Проте в Укргідрометцентрі засмутили українців ― щороку спека ставатиме сильнішою.

Кожного року кліматологи фіксують збільшення періодів з теплою погодою і, відповідно, зменшення періодів з холодною погодою. Про це речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла під час брифінгу.

Спека в Україні щороку ставатиме сильнішою

Представниця Укргідрометцентру зазначила, що кожного року в Україні фіксують збільшення температури. Це також актуально для США та деяких європейських країн.

"Такі умови прослідковувалися не тільки на території України та південно-східної Європи, але і в США також, в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій!", ― сказала Птуха.

Вона також зазначила, що кожен місяць 2024 року був аномально теплим майже по всій планеті. Середня температура взимку перевищила кліматичну норму на 1,5 градуса.

В останні дні в України стоїть надзвичайна спека. І якщо на заході країни пройшли дощі, то на півдні погода суха та ясна. Окрім дискомфорту для людей, така погода небезпечна через ризик стихійних загорянь. Трава та сухостій горіли в різних областях України за останні дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через спеку у магазинах псуються продукти. Така ж проблема є у закладах громадського харчування. Держспоживслужба взялась за цю справу і проводить перевірки у сотнях об’єктів в столиці.