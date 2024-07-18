Денна температура впаде до +27 градусів: коли у Києві буде легше дихати

Місцями вируватимуть свіжі вітри

Спека потроху падає у столиці України й найближчим часом ще також можна очікувати на дощі. З-поміж трьох днів вони протримаються лише у четвер.

Місцями нічна температура опуститься до +18 градусів. Про це йдеться в прогнозі ресурсу Meteofor.

У четвер, 18 липня, очікується переважно мінлива хмарність та опади. Дощі йтимуть у другій половині доби. Денна температура сягне +31 градусу, хоча вночі зафіксувалась біля +21 градуса. Сила вітрів не перевищить помірні 7 м/с.

П'ятниця, 19 липня, принесе у місто також мінливу хмарність, однак без дощу. У денний час стовпчики термометрів покажуть +27 градусів. Вночі буде прохолодніше — +21 градус. Найбільші пориви вітру прогнозуються з ранку і до пізнього вечора — свіжі 8-9 м/с.

Перший вихідний, 20 липня, принесе у місто також похмурість, але тільки у другій його половині. Повітря вдень прогріється до +27 градусів. Вночі стовпчики термометрів зафіксуються біля +18 градус. Сила вітрів в цей день коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як знизити температуру в кімнаті без кондиціонера.